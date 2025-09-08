¿Max Verstappen listo para ingresar a MotoGP? Los rumores de propiedad del equipo hacen una escena

VIVA – El mundo del automovilismo se sorprendió nuevamente con noticias impactantes. Campeón mundo Fórmula 1 cuatro veces, Max VerstappenSegún se informa, mostró un interés en ingresar al mundo MotogpNo como corredor, sino como propietario de un equipo.

Leer también: ¡Dulce debut! Enea Bastianini ganó el primer podio para KTM



Este rumor sobresale después de un informe de ChocarCitado por Viva el lunes 8 de septiembre de 2025, dijo que Verstappen con su padre, Jos Verstappen, estaba buscando una oportunidad de adquisición para uno de los equipos satelitales de MotoGP.



Red Bull Max Verstappen Racer

Leer también: Lista completa de ganadores de todos los tiempos MotoGP, ¿Quién es el Rey Rey?



Los rumores iniciales: Honda LCR y Trackhouse están atacados

Según los informes, se dice que la familia Verstappen se acercó a dos equipos de MotoGP, a saber, LCR Honda y Aprilia Trackhouse. Ambos se consideran opciones realistas para los nuevos inversores que desean ingresar a esta competencia de clase principal.

Leer también: Ducati fue castigado después de retirar a Aprilia en el Barcelona MotoGP Sprint



Sin embargo, hasta ahora tanto Lucio Cecchinello (fundador y propietario de LCR Honda) o Justin Marks (propietario de Racing Trackhouse) no mostraron interés en vender sus equipos. Es decir, los rumores de la participación de Verstappen todavía se limitan a la explosión inicial, no ha habido conversaciones serias sobre números o acuerdos.

Mientras tanto, los medios de comunicación, la carrera agregó que el interés de Verstappen todavía estaba en la etapa de «muy condensador». En otras palabras, ese interés no ha alcanzado pasos concretos, sino solo una exploración inicial.

Antecedentes: Love Verstappen en MotoGP

Aunque conocido como el icono de Fórmula 1, Max Verstappen no es una figura extranjera en el mundo de MotoGP. A menudo ha revelado que era un gran fanático de las carreras de automovilismo. De hecho, Verstappen me dijo una vez que siempre trajo el iPad mientras se sometió a la carrera. F1 Para no perderse ver MotoGP al margen del horario apretado.

Se cree que este profundo amor es la razón por la que está interesado en sumergirse aún más, esta vez a través de los canales comerciales.

Contexto: Liberty Media y nuevas direcciones MotoGP

El interés de Verstappen no puede separarse de los grandes cambios detrás de la pantalla del MotoGP. En 2025, Liberty Media Company, que también eclipsó a la Fórmula 1 oficialmente se hizo cargo de la mayoría de la propiedad deportiva de Dorna, los operadores de MotoGP.

Con una adquisición del 84 por ciento de las acciones, MotoGP está ahora bajo el paraguas del grupo Fórmula Uno. Este paso abre nuevas oportunidades para los inversores, incluidas las grandes figuras del mundo de la F1.



Red Bull Max Verstappen Racer

El CEO de Liberty Media, Greg Maffei, incluso reveló que después de la adquisición, varias cifras de F1 como Lewis Hamilton también mostraron interés en comprar el equipo MotoGP.

Obstáculos que deben enfrentarse

Aunque este rumor suena interesante, hay varios grandes obstáculos que hacen que la posibilidad de que Verstappen tenga un equipo de MotoGP en el futuro cercano sigue siendo pequeño:

– No hay equipo listo para la venta

Tanto LCR Honda como Aprilia’s Trackhouse insistieron en que no tenían planes de liberar sus acciones.

– Alto valor de adquisición

Según los informes, el valor de un equipo de MotoGP puede alcanzar 25-30 millones de euros. Con el crecimiento de los valores de MotoGP bajo Liberty Media, es probable que este precio continúe aumentando.

– Etapa de exploración

El interés de Verstappen todavía está en forma del primer paso, aún no alcanzó la negociación oficial o la debida diligencia.

– F1 y MotoGP: dos mundos que se están acercando

Liberty Media previamente logró llevar la Fórmula 1 a un nuevo nivel de popularidad, especialmente en los Estados Unidos, a través de series adicionales como GP Miami y GP Las Vegas.

Ahora, tienen ambiciones de hacer lo mismo para MotoGP, incluida la expansión de Global Reach y agregar nuevas series de carreras.

Los intereses de las grandes figuras F1, como Verstappen y Hamilton, muestran que MotoGP comenzó a verse como posibles activos de inversión.

\ Si esta tendencia continúa, no es imposible en los próximos años veremos que el gran nombre F1 participe en la gestión del equipo MotoGP.



Red Bull Max Verstappen Racer

La noticia de que Max Verstappen está interesado en que un equipo de MotoGP agregue a las especias atractivas en la dinámica del mundo del automovilismo. Aunque hasta ahora todavía se limita a los rumores iniciales, esto muestra la relación cada vez más cercana entre F1 y MotoGP después de la entrada de Liberty Media.

¿Verstappen realmente se convertirá en el propietario del equipo de MotoGP en el futuro? Actualmente, la respuesta sigue siendo vaga. Sin embargo, lo que está claro es que su interés es una señal de que MotoGP está entrando en una nueva era de la era en la que la inversión del ícono mundial de las carreras de cuatro ruedas está coloreando la etapa de dos ruedas.