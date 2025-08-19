Max Strus da una respuesta alentadora sobre el objetivo final de los Cavaliers esta temporada

El Cleveland Cavaliers Se dirigirá a la temporada 2025-26 entre los favoritos en la Conferencia Este. El equipo de Kenny Atkinson también tendrá el fuego adicional de ser eliminado en la segunda ronda de los playoffs de la NBA de 2025.
Durante su campamento anual de baloncesto en Cleveland Clinic Courts, el francotirador de los Cavaliers Max Strus Observó cómo los Cavaliers están llegando a la nueva temporada con un objetivo: competir por un campeonato.
«Ganar», dijo Strus. «En pocas palabras. Regresar a los muchachos y hacer lo que hacemos mejor, poniendo nuestro mejor pie adelante y haciéndolo más lejos de lo que lo hicimos el año pasado. Un campeonato todavía está en el horizonte para nosotros, y ahí es donde todos tenemos nuestra mentalidad».
Las posibilidades de Cleveland de salir de la Conferencia Este también han sido impulsadas por ambos Boston Celtics y Pacers de Indiana ser forzado a un año sabático. Ambos Jayson Tatum y Tyrese Haliburton Se espera que se pierdan la próxima temporada debido a las lesiones del tendón de Aquiles.
Strus, de 29 años, ha sido una parte importante de la lista de los Cavaliers desde que se unió en 2023. En sus dos temporadas con la franquicia, ha promediado 11 puntos, 4.6 rebotes y 3.7 asistencias por juego, disparando 36.4% desde lo profundo. Su presencia ayuda a proporcionar un espacio de piso muy necesario, especialmente cuando Atkinson está ejecutando una alineación de doble bala.
Cavaliers ‘Atkinson Confiden en las oportunidades del título
Chris Fedor de Cleveland.com discutió el confianza dentro de la franquicia Durante un episodio reciente del podcast «Wine and Gold».
«Hay mucha confianza de Kenny, y hay mucha confianza de las personas dentro de esta organización de que los Cavs están listos para competir por un campeonato», dijo Fedor. «Y creen que aprendieron lo que necesitaban aprender. Ya veremos, tiene que jugar. Pero creen que aprendieron lo que necesitaban aprender de la última salida de playoffs».
Cleveland terminó la temporada regular 2024-25 con un récord de 64 victorias y 18 derrotas. El cuerpo técnico sin duda querrá un rendimiento repetido en la próxima temporada. Sin embargo, es probable que agradezcan algunas pérdidas adicionales si resultara en una fuerte presentación de postemporada.
La defensa de los Cavaliers será clave
John Schuhmann de NBA.com Recientemente identificó la defensa de los Cavaliers como el área que necesita la mayor mejora. El equipo de Atkinson ocupó el octavo lugar en la NBA para calificación defensiva la temporada pasada.
«Aparentemente, el este es el de perder los Cavs, pero necesitan ser un poco mejor a la defensiva, ambos para que puedan aumentar sus posibilidades de alcanzar la final y porque no pueden contar con que el tiroteo sea tan bueno para una segunda temporada consecutiva», escribió Schuhmann en su artículo de Rankings Power.
«… tanto Ball como Nance deberían ayudarlos en ese extremo del piso, con el primero también capaz de obtener más oportunidades en la transición. Ball’s 6.4 pases de avance por juego en su rango de carrera en segundo lugar (a los 6.7 de James Harden) entre todos los jugadores en los últimos ocho años, según el seguimiento del segundo espectro».
Atkinson tiene un talento defensivo más que suficiente a su disposición. Evan Mobley Ganó el premio al Jugador Defensivo del Año de 2025. De ‘otro cazador fue adquirido en la fecha límite de comercio para proporcionar resistencia adicional en el ala. Y, Jarrett AllenLa explosividad agrega una protección del borde del lado débil. Las adiciones de Bola de lonzo y Larry Nance Jr. También ayudará a la capacidad defensiva general de Cleveland.
Por lo tanto, el equipo de Atkinson debería estar bien preparado para enfrentar todos y cada uno de los desafíos la próxima temporada. Como tal, los Cavaliers tienen razón al tener confianza en sus credenciales de campeonato. Ahora, tienen que demostrar que pueden superar sus recientes luchas de postemporada.
