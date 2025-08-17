Max Fried lucha nuevamente en la ganancia de los Yankees

Si el Yankees de Nueva York van a hacer ruido en los playoffs de la Liga Americana, necesitarán a Max Fried.

Sin embargo, a pesar de que los Yankees ganaron su segundo consecutivo y mejoraron a 5-2 en sus últimos siete juegos con una victoria de 12-8 sobre el Cardenales de San LuisLa salida sospechosa de Fried dejó a los fanáticos de los Yankees sintiéndose ansiosos nuevamente.

Fried lanzó más de cinco entradas y permitió siete carreras ganadas y ocho hits, incluidos un par de jonrones para Masyn Winn y Nolan Gorman, este último de los cuales fue una explosión de dos carreras que lo eliminó del juego.

¿Qué pasó con Max Fried?

Los Yankees se frieron a una ventaja antes de que incluso tomara el montículo, ya que Juez de Aaron Condujo en Trent Grisham en un doble de la primera entrada antes de que el abridor de los Cardenales, Sonny Gray, incluso hubiera grabado una salida.

Sin embargo, Fried luchó poderosamente, especialmente en las dos primeras entradas donde entregó cinco carreras, incluido el jonrón de dos carreras de Winn que lo hizo 5-2.

Las luchas de Fried continúan una tendencia problemática en las últimas seis semanas. El zurdo era un candidato potencial de Cy Young en la primera mitad, y tenía un caso para comenzar potencialmente el juego de estrellas en su antigua casa, Atlanta, pero tiene una efectividad de 6.80 y 4.60 FIP en sus últimas ocho aperturas desde el 1 de julio.

«Simplemente no he sido agudo», dijo Fried, Según el New York Post. «No he tenido los buenos resultados. Cuando tienes que salir y tener buenas salidas, no he podido hacerlo».

Con los titulares Gerrit Cole y Clarke Schmidt en la IL después de someterse a una cirugía Tommy John a principios de este año, los Yankees han necesitado fritos para ser el tapón ahora más que nunca.

Además, con los Yankees peleados, tienen 18-21 desde el 1 de julio y tienen solo 2.5 juegos en el Guardianes de Cleveland Para el último lugar en los playoffs de la AL, podrían usar algunas salidas fritas.

«Definitivamente tengo que cambiar algo y cambiarlo rápidamente», dijo Fried.

Los Yankees rescataron a Fried, especialmente a Judge, Grisham y Ben Rice. Rice tuvo siete carreras impulsadas, incluido un jonrón de tres carreras, el juez golpeó su 39a explosión de la temporada y Grisham tuvo cuatro hits y anotó cuatro carreras en la segunda victoria consecutiva de Nueva York.

«Estoy trabajando duro en el medio para tratar de hacer los mejores ajustes que pueda. Realmente no han estado mostrando, pero estamos aquí para ganar juegos», dijo Fried. «Realmente afortunado hoy que acumulan 12 carreras para poder cubrirme. Pero sé que en el futuro, tengo que ser mucho mejor».

¿Qué dijo Aaron Boone sobre las luchas de Max Fried?

El comentarista de Fox, Adam Wainwright, citó el clima como el potencial de Fried a la lucha, ya que la humedad probablemente tuvo un impacto en el control de Fried.

Aún así, el gerente de Fried, Aaron Boone, culpó a la regresión de Fried en una depresión.

«Incluso los lanzadores de nivel de élite pasan por cosas como esta a veces», dijo el manager Aaron Boone. «Él llegará allí. Lo superará. No hay nada de malo en él. Físicamente está en un buen lugar, las cosas están ahí».

Boone confía en que Fried lo resolverá antes de que los Yankees comiencen a confiar en él en la postemporada.

«Es solo otro nivel de ejecución», dijo Boone. «Lo estás pasando un poco, así que te estás luchando mentalmente. No hay alarmante, ‘Oh, sus cosas están mal’ o ‘¿Qué pasa con esto?’ Es demasiado bueno para no superarlo «.