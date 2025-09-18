Max Domi recibe malas noticias cuando se abre el campamento de Maple Leafs

Max Domi podría tener un papel importante para el Toronto Maple Leafs Esta temporada, pero a medida que se abrió el campamento de entrenamiento, recibió malas noticias.

Domi podría reemplazar a Mitch Marner en la línea superior y jugar junto a Auston Matthews y Matthew Knies. Sin embargo, como se abre el campamento de Maple Leafs, el gerente general Brad Treliving anunció que Domi está lidiando con una lesión y se considera día a día.

Treliving dice que Domi modificó algo, pero no parece ser serio.

«Tiene una lesión en la parte inferior del cuerpo», dijo Treliving. «Anticipamos que hoy en día. Anticipamos que probablemente no practicará en su totalidad mañana (jueves), pero con suerte poco después, estará listo para comenzar».

Sin embargo, Domi no puede participar en las primeras etapas del campo de entrenamiento no es bueno para él. El extremo compete para competir en la línea superior, junto con Mattias Maccelli, según el entrenador Craig Berube.

«Supongo que en mi cabeza en mi cabeza, miro a Domi y Maccelli. Dos tipos que son grandes transeúntes, pueden pasar el disco y hacer jugadas, eso es lo que necesita esa línea», Berube dicho. «Tengo que jugar. Entonces, ahí es donde estoy mirando en este momento, ¿funcionará? No lo sé, tengo que verlo, y lleva tiempo formar química. Max tiene algo de química con Auston. Esos dos tipos aparecen en mi cabeza que quiero ver con Matthews y Knies».

Domi está entrando en el segundo año de su contrato de cuatro años y $ 15 millones con las hojas de arce.

Berube llamó a Domi antes del campamento

Aunque Berube dice que Domi está en competencia por la línea superior, el entrenador llamó al extremo antes del campamento.

Berube dice que necesita Domi para disparar más al disco, que fue su problema la temporada pasada. Domi luchó para anotar, y el entrenador sabe que los Maple Leafs necesitan que se apodere de más ofensivamente.

«Sí, definitivamente. Creo que es un tipo que ha jugado con Matthews en el pasado y tuvo éxito. Busca (Matthews) y le consigue el disco y eso es importante», Berube le dijo al atlético. «Creo que Max podría funcionar (allí). Podría funcionar. Pero creo que Max tiene que cambiar solo su mentalidad, jugando con esos tipos de manera consistente.

«No siempre se trata de buscar (Matthews) y encontrar (Matthews). Se trata de Max, de él disparando discos, anotando goles y ser ese tipo de jugador», agregó Berube. «No siempre puedes ser un monstruo de una cabeza. Tiene que evolucionar un poco y hacer otras cosas con esos tipos. Es capaz de eso seguro. Es solo una mentalidad para mí».

Domi registrado 8 goles y 25 asistencias para 33 puntos en 74 juegos.

Domi podría jugar en la línea superior de Maple Leafs

Aunque Domi luchó ofensivamente la temporada pasada, está corriendo para jugar en la línea superior.

Los Maple Leafs necesitan en la línea superior, y Berube dice que Domi es uno de los múltiples jugadores que verán la línea superior.

«Sí, seguro. Creo que todos van a ver, realmente lo hago», agregó Berube.

Domi puede agregar algo de fisicalidad a la alineación y también ayudar a pasar el disco a Matthews.