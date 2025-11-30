Max Brosmer de los Vikings recibe palabras contundentes antes del juego de los Seahawks

Max Brosmer liderará el Vikingos de Minnesota en la Semana 13 contra el Halcones Marinos de Seattle el 30 de noviembre. Si bien los playoffs parecen una ocurrencia tardía para los Vikings 4-7, es una oportunidad para que Brosmer demuestre que es un jugador del calibre de la NFL.

JJ McCarthy tuvo práctica limitada esta semana después de ingresar al protocolo de conmoción cerebral, y el equipo parece decidido a adoptar un enfoque cauteloso con su mariscal de campo de segundo año.

Con Brosmer listo para jugar, el ex apoyador de los Vikings, Ben Leber, tuvo un mensaje clave para el comunicador de 24 años, quien enfrentará una desafiante defensa de Seattle.

«Mis expectativas son que no haya pérdidas de balón» Leber dijo el 29 de noviembre. «Eso es lo número uno, simplemente no quiero verlo tirar el balón. Sé que Mike Macdonald va a intentar iluminarlo. Creo que todos esperamos eso hay ir a habrá algo de presión. Veamos cómo el joven maneja la presión. De hecho, estoy muy emocionado de verlo jugar.

«Creo que realmente nos gusta este tamaño de muestra tan pequeño que vimos al principio de la temporada, la pretemporada. Ya sabes, saca el balón rápido. Es preciso. Lo aplauden por su inteligencia y lo inteligente que es y lo preparado que está. Así que lo primero que hago es cuidar el balón. No darle la vuelta».

El mariscal de campo de los Vikings, Max Brosmer, listo para su primera apertura en la NFL

Brosmer conoce el desafío de afrontar la defensa de los Seahawks, pero está afrontando el momento con confianza. Hablando con los periodistas el 28 de noviembre, habló sobre sus preparativos para su primera NFL comenzar.

«Me enorgullezco de ser el tipo más preparado en el campo en todo momento», dijo Brosmer (h/t Vikingos.com). «Eso es algo que siento que satisface mis puntos fuertes. Nunca fui el tipo más atlético, nunca el más fuerte, pero sentí que podía hacerlo mejor con mi mente en el campo. Y eso es jugar como mariscal de campo de la NFL».

Brosmer ha entrado al campo varias veces esta temporada, aunque nunca para abrir un partido. Eso plantea la pregunta de si los primeros nervios podrían aparecer y desviar sus lanzamientos. Aún así, cualquiera que suponga que el mariscal de campo de los Vikings parecerá nervioso probablemente se llevará una sorpresa.

«Creo que es genial tener nervios porque eso es lo que te encierra. Pero la parte nerviosa viene con la ansiedad, y ese no soy yo. Y ese no es este equipo», dijo Brosmer.

“Sabes, creo que los nervios con los que creces jugando desde tercer y cuarto grado, y dices: ‘No puedo esperar al día del partido’. Viajar en el auto con mi mamá para ir a jugar, ya sabes, el sábado con los muchachos, con los niños, jugando fútbol americano”.

TJ Hockenson no se detiene ante Max Brosmer

A pesar de que esta es la primera apertura de Brosmer en la NFL, sus compañeros de equipo lo respaldan, y TJ Hockenson habló sobre la confianza de los titulares en el reserva para conseguir una victoria y romper su racha de tres derrotas consecutivas.

«Tenemos la máxima confianza en Max» Hockenson dijo a los medios el 26 de noviembre. “A lo largo del campo de entrenamiento y del año, se preparó mentalmente para estar listo para comenzar.

«Él tiene confianza en la reunión previa, y estar allí y tratar de ser una opción para él es realmente mi trabajo: encontrar espacio y ponerlo en un papel, en un ritmo de las cosas. No tenemos nada más que confianza en él y en lo que puede hacer como jugador. Será una buena oportunidad para todos nosotros».