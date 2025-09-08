Mawas Self, cuidar el habla y el comportamiento

Yakarta, Viva – Presidente Fiesta gerindra, Prabowo Subianto Recopilando la gerencia y miembros del parlamento indonesio de la facción Gerindra en su residencia en Jalan Kertanegara IV, South Yakarta el lunes 8 de septiembre de 2025 por la noche.

Durante la reunión, Prabowo dio una serie de direcciones a los cuadros del Partido Gerindra.

«Como todos sabemos, nuestro presidente general había transmitido varias direcciones a los miembros de la facción del Parlamento Indonesio como seguimiento de los mensajes transmitidos por la comunidad», dijo el Secretario General Gerindra, Sugión A los periodistas, lunes 8 de septiembre de 2025.

Prabowo en la reunión pidió a todos los cuadros de Gerindra que siempre introspectivo. Se les pide que mantengan el discurso hasta comportamiento para no lastimar a la gente.

«Primero, que los miembros de la facción del Partido Gerindra deben ser una alerta introspectiva para mantener las palabras de mantener el comportamiento», dijo.

No solo eso, Prabowo también le pidió a sus cuadros que no vivieran en la vida excesiva.

«Mantener un estilo de vida para no exagerar no hace daño a la comunidad y puede ser una buena representación», explicó Sugión.

Anteriormente informó, los cuadros del Partido Gerindra comenzaron a acercarse a la residencia del Presidente de la República de Indonesia, así como al Presidente General del Partido Gerindra, Prabowo Subianto en Jalan Kertanegara IV, South Jakarta el lunes 8 de septiembre de 2025.

Los que vinieron parecían compactos con camisas blancas y pantalones con crema. Los cuadros de Gerindra que asistieron fueron examinados por Paspampres antes de que se les permitiera ingresar a la residencia de Prabowo.

Varias élites de Gerindra que estaban presentes fueron Kamrussamad, Andre Rosiade, Bob Hasan, Ahmad Dhani, Mulan Jameela, a Habiburokhman.

Luego, el Ministro de Estado (Menesneg) también estuvo presente Praseteto Hadi y el presidente del MPR indonesio Ahmad Muzani en la residencia de Prabowo.