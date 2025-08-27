Mawar Eva de Jongh y Arbani Yasiz Kteal El verdadero amor de Shell-Albi en la película hasta su último punto

Yakarta, Viva – Industria película Indonesia nuevamente presenta una historia conmovedora a través de la última película titulada hasta su último punto. Producida por Lyto Pictures, esta película se basa en la verdadera historia de amor del difunto Shella Selpi Lizah, un guerrero cáncer, y su amante, Albi Dwizky.

La película destacó el viaje emocional de Shlaya contra la enfermedad mientras mostraba la firmeza de Albi, que acompañó fielmente hasta el final de su vida. Su historia no solo muestra la lucha por enfrentar pruebas, sino también el poder del amor que puede superar el límite físico. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Fauces de Eva de Jong se cree que juega a Shlaya Selpi, mientras El patio arba Actuando como Albi Dwizky. A través de ambas químicas, la audiencia será invitada a sentir felicidad, tristeza, a las esperanzas que se almacenan en esta historia de amor llena de sinceridad.

«Esta película se hizo como una forma de respeto y recuerdos de la vida de Shella Selpi Lizah», explicó Lyto Pictures, en su declaración, citada el miércoles 27 de agosto de 2025.

Esperan que esta película pueda inspirar a los espectadores sobre el significado del verdadero amor y el sacrificio.

Primero busque hasta que su último punto muestre el viaje inicial de la relación de Shella y Albi. Se mostraron las escenas llenas de calidez y felicidad, antes de que finalmente la enfermedad grave comenzara a cambiar sus vidas.

Aunque el cáncer se convierte en un gran ensayo, Albi aún decidió sobrevivir del lado de Shella. Ambos lucharon junto con una fuerte determinación hasta el último punto. Las imágenes que se muestran en el primer aspecto capturan con éxito el contraste entre la felicidad que se enamora y la amargura de la amenaza de la pérdida.

La historia de Shella Selpi Lizah fue ampliamente conocida a través de cargas en las redes sociales. Rutinariamente comparte su viaje contra el cáncer, que luego viral y toca los corazones de muchas personas. Hasta ahora, la historia de Shlaya y Albi ha sido observada más de 300 millones de veces en varias plataformas.

El entusiasmo público por esta película también es alto. La historia de amor de su sinceridad hace que los internautas, seguidores leales de Shlaya y Albi, así como amantes de la película de drama de la patria esperen cómo se visualiza esta historia en la pantalla grande.

El director Dinna Jasanti trabaja en la película hasta su último punto con el manuscrito de Evelyn Afnilia. Andi Suryanto y Marcella Daryanani actuaron como productores.

Besides Mawar Eva de Jongh and Arbani Yasiz, the film also presents a row of famous actors, including Unique Priscilla, Kiki Narendra, Yasamin Jasem, Tika Panggabean, Siti Fauziah, Tj Ruth, Onadio Leonardo, Shakeel Fauzi Aisy, Vonny Felicia, Verina Ardiyanti, Alfie Alfandy, Dana Wardhana, a Ricky Cemor.

Las imágenes de Lyto programadas hasta su último punto se emitieron simultáneamente en todos los teatros indonesios el 13 de noviembre de 2025.