Mawar de Jongh y Arbani Yasiz protagonizaron su último punto, el teaser se puso la piel de gallina

Yakarta, Viva – Lyto Pictures Production House lanzó un teaser muy conmovedor para su última película, «Hasta su último punto». Esta película eleva una historia real sobre la lucha del amor y la lealtad, y ha atraído la atención pública desde el comienzo de su cultivo.

Los jugadores involucrados también tienen grandes nombres como Mawar de Jongh, El patio arbaPriscilla única, Kiki Narendra, Yasamin Jasem, Tika Panggabean, a Onadio Leonardo. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Este teaser de película muestra a Albi (Arbani Yasiz) que acompaña fielmente a Shlaya (Mawar de Jongh) en cada etapa del tratamiento. No solo Albi, el apoyo total también vino de la familia Shlaya interpretada por la Sra. Erna (Priscilla única), el Sr. Didin (Kiki Narendra), Lidya (Yasamin Jasem) y Dide (Shakeel Fauzi Aisy).

La canción «Echoing to Forever» de Nadhif Basalamah acompañó estas escenas emocionales, fortaleciendo el coraje de Albi y el sacrificio invisible de la familia Shella. La actuación del actor muy profundo hizo que este teaser perforara el corazón. No se sorprenda si más tarde en el cine, se hará lágrimas.

En términos generales, la película «hasta su último punto» cuenta la reunión de la reunión de Shella y Albi cuando perseguían sus respectivos sueños. Su amor florece, pero la felicidad es probada por la dura realidad: Shlaya tiene cáncer maligno. Sin embargo, el amor de Albi no es sacudido. Lucharon juntos «hasta el último punto».

La película fue dirigida por Dinna Jasanti con un escenario escrito por Evelyn Afnilia, y producida por Andi Suryanto y Marcella Daryanani. «Hasta tu último punto» se basa en la verdadera historia de Shella Selpi Lizah, un influencer que lucha con el cáncer con su pareja, Albi Dwizky.

Esta verdadera historia se había vuelto viral y tocó a muchas personas, especialmente cuando Albi decidió casarse con Shlaya cuando su condición disminuyó. Su matrimonio es un símbolo de extraordinaria sinceridad del amor. Con más de 300 millones de visitas en varias redes sociales, su historia ha atraído la atención de miles de fanáticos y seguidores leales.

Para aquellos de ustedes que han seguido la historia de Shella y Albi, así como a los conocedores de películas de drama familiar, ciertamente esperan cómo esta inspiradora historia romántica se eleva a la pantalla grande.

La película «Hasta Your Last Point» se emitió en los cines a partir del 13 de noviembre de 2025 en todos los teatros indonesios.