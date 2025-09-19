Maverick Vinales robó la atención de Tech3 en la sesión de prueba de Misano MotoGP

VIVA – Vinales MaverickRed Bull KTM Racer Tech3logró sorprender a su equipo completando más de 60 vueltas en la prueba oficial Motogp En el circuito Misano El lunes 15 de septiembre de 2025.

Leer también: Honda está asombrado por Luca Marini, que sobresale en el área débil de Marc Márquez



Este paso es un logro significativo considerando que Viñales acaba de sufrir una cirugía de hombro lesión Experimentó en el circuito de Sachsenring.



Aprilia Racing Racer, Maverick Vinales

Leer también: El peaje de las redes sociales es la razón por la que Marc Márquez celebra Messi en MotoGP Misano



«¡Maverick Vinales nos sorprendió porque terminó más de 60 rondas!» El gerente del equipo de Tech3, Nicolas Goyon, fue citado por Viva de Chocar Jum’at, 19 de septiembre de 2025.

Vinales reveló que el proceso de recuperación de la lesión en el hombro lleva varios meses. El principal problema que enfrenta son las limitaciones de la movilidad y la fuerza, lo que dificulta doblar completamente la vía recta.

Leer también: Gigi Dall & Rsquo; El problema de sonido abierto de IgnA las restricciones de Bagnaia después de la prueba MotoGP MotoGP



Aun así, todavía trató de adaptarse a su condición física limitada.

Concéntrese en la prueba de resistencia al hombro

En la prueba, Vinales eligió no probar nuevos componentes en su moto. En cambio, usó la sesión para probar la resistencia de su hombro.

«No sé si mis sentimientos serán correctos porque lucho cada vuelta con una motocicleta y no puedo forzarlo al 100%. Entonces, para mí no tiene sentido probar nada», dijo Vinales.

Agregó que el objetivo era «ejercer presión sobre el hombro y ver cómo se desarrolló en los próximos días».

Resultados de las pruebas y preparación para Motegi

Aunque su condición física es limitada, Viñales logró registrar el mejor momento al final de la sesión, colocándola en la décima posición en la lista de tiempo, solo 0.843 segundos a la deriva del líder de la prueba, Pedro Acosta.

El equipo del gerente de TECH3, Nicolas Goyon, declaró que Vinales había confirmado varias opciones de configuración de motocicletas tomadas antes, y actualmente tiene la mejor configuración para él.

Con un descanso durante 10 días antes de la carrera en Motegi, Vinales planea concentrarse en su recuperación física.

«Solo intentaré practicar tanto como sea posible. Seguramente entrenaré con una moto de 600cc en el circuito de karting. Más enfocado en construir músculos y aumentar la movilidad», dijo Vinales.



Red Bull KTM Tech 3, Maverick Vinales

Espera volver a doblarse en la moto durante la carrera en Japón, lo que será un logro positivo en el proceso de recuperación.

«Ahora veremos cómo me siento en Japón», concluyó.