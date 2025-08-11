Maverick Vinales reveló la motivación al conmemorar la victoria sobre Rossi, Lorenzo y Pedrosa

VIVA – Aprilia Racing Racer, Vinales Maverickafirmando estar luchando para encontrar nuevamente su mejor desempeño en Motogp. En medio de la presión y los desafíos que enfrentó esta temporada, Vinales tenía una forma única de motivarse al recordar el momento en que logró conquistar las leyendas de MotoGP como Valentino Rossi, Jorge LorenzoY Dani Pedrosa.

«A veces tengo que recordarme a mí mismo que he derrotado a Rossi, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa … ‘Maverick, has luchado con grandes tiburones, ¡ahora es hora de volver a subir!'», Maverick Vinetes fue citado por Crash, lunes 11 de agosto de 2025.



Maverick Vinales en MotoGP Qatar

Para Vinales, los recuerdos no son solo nostalgia, sino inyecciones de entusiasmo para volver a competitivos en la pista.

Carrera Peak: Beat Legend en 2017

La temporada 2017 es uno de los mejores períodos en la carrera de Vinales. En ese momento, se unió al equipo de Yamaha e inmediatamente hizo un gran avance. En las dos carreras iniciales de la temporada, ganó el Gran Premio de Qatar y Argentina, enumeró su nombre como un serio retador del título mundial.

Uno de los momentos más recordados fue su duelo feroz con Valentino Rossi en Le Mans 2017. La carrera presentó una dramática acción de salipse en la última vuelta, donde Vinales finalmente salió como el ganador después de que Rossi cometió un error y cayó. Esta victoria fortalece su reputación como uno de los corredores más talentosos de la red.

Del éxito al amigo

A pesar de haber sentido la Edad de Oro, el viaje de Vinales no siempre fue suave. Con el tiempo, su actuación experimentó altibajos. Después de salir de Yamaha en 2021, se unió a Aprilia Racing y mostró un gran potencial, incluidos varios podios y la victoria.

Sin embargo, la temporada 2025 se convirtió en una prueba difícil. La consistencia es un problema importante, lo que dificulta competir en la parte superior de la clasificación. Es precisamente aquí, Vinales siente la necesidad de recordar sus logros en el pasado para restaurar la mentalidad de su campeón.



Aprilia Racing Racer, Maverick Vinales

Maverick Vinales es un ejemplo de un corredor que depende del poder mental para elevarse desde tiempos difíciles. Dada la victoria contra Valentino Rossi, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa no solo lo hicieron seguro, sino también un recordatorio de que tenía la capacidad de brillar nuevamente en MotoGP.

La lucha de Vinales esta temporada será una prueba de si la memoria de oro puede ser un combustible para forjar nuevos logros.