Maverick Vinales está ausente en Austria MotoGP y Hungría, ¡esta es la razón!

VIVA – Sueño Vinales Maverick para volver inmediatamente a la pista Motogp debe retrasarse por más tiempo. Este corredor KTM Tech3 ciertamente no aparecerá en Austria y Hungría, después de que se declara la condición, no se acabó el 100% operación hombro. De hecho, Viñales admitió que probablemente se recuperaría por completo el próximo año.

Cronología Lesión Hombro de vinales

Red Bull KTM Tech 3, Maverick Vinales

La lesión de Vinales comenzó durante la sesión de calificación alemana de MotoGP en Sachsenring. Tuvo un accidente severo y resultó en:

– Dislocación del hombro izquierdo

– hueso fracturado

– lágrimas del ligamento supraespinatus

Esta condición obligó a Vinales a someterse a una cirugía el 13 de julio de 2025. Los médicos predicen que el proceso de recuperación puede tomar entre dos y tres meses, pero Viñales intenta regresar más rápido de lo esperado.

Juicio de regreso en Austria

Después de la operación, Vinales intentó su suerte en la serie Austria MotoGP, Red Bull Ring. Había descendido en la sesión de práctica libre (FP1) completando 16 vueltas y solo 6 vueltas en FP2. Sin embargo, el dolor en su hombro era demasiado molesto que decidió detener antes.

Después de someterse a un examen médico adicional después de la calificación, Vinales fue declarado oficialmente no apto para continuar la carrera en Austria.

Rollo En Hungría, concéntrese en la recuperación

No solo Austria, Viñales tampoco participará en la carrera en Hungría. Según el equipo de KTM Tech3, obligarse a sí mismos en condiciones que no se han recuperado solo empeorará las lesiones.

Aprilia Racing Racer, Maverick Vinales

«Volver solo un mes después de la lesión es un milagro, porque generalmente tarda de dos a tres meses en recuperarse, y es posible que no podamos alcanzar el 100% de condición hasta el próximo año, pero puedo andar en bicicleta este fin de semana, por lo que es extraordinario», dijo Maverick Vinales, citado por Viva desde el choque el domingo 17 de agosto, 2025.

La ausencia de Viñales es claramente una gran pérdida para Tech3 KTM. La pérdida del corredor principal hace que el equipo tenga que confiar en los resultados de los compañeros de equipo o la posibilidad de un corredor sustituto.

Para el propio Viñales, la decisión de tomar más tiempo puede ser un paso sabio. Con la máxima recuperación, tiene la oportunidad de volver a excelentes condiciones la próxima temporada sin el riesgo de lesiones recurrentes.

Maverick Viñales de hecho muestra un entusiasmo extraordinario para regresar más rápido a la pista de MotoGP. Sin embargo, las condiciones médicas no pueden ser forzadas. Después de intentarlo en Austria y no logró desempeñarse de manera óptima, Viñales renunció oficialmente a la serie de Austria y Hungría. El enfoque ahora es una recuperación completa para estar 100% en forma el próximo año.