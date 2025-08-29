Yakarta, Viva – Mauro zijlstra (20 años), y otros tres Srikandi, Isabel Corian Kopp (23 años), Pauline Jeannette van de Pol (22 años) e Isabelle Nottet (22 años), se convierten oficialmente en ciudadanos indonesios (Ciudadano indonesio) Después de que los cuatro jugadores de la diáspora hicieron el juramento de los ciudadanos indonesios en la Embajada de Indonesia en La Haya, los Países Bajos, el viernes.

Este juramento fue un seguimiento del decreto presidencial de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, quien dio ciudadanía a los cuatro jugadores.

«Este momento marca un fuerte compromiso del estado para fortalecer la base del fútbol nacional a través del talento de la diáspora que tiene un espíritu de lucha y una calidad internacional», escribió un comunicado oficial de PSSI en Yakarta el viernes.

Mauro, quien previamente fue proyectado para el equipo nacional U-23 indonesio, según el presidente de PSSI, Erick Thohir, será intentado fortalecer Equipo nacional indonesio que pronto competirá en el día del partido de la FIFA en septiembre contra Taiwán (5 de septiembre) y Líbano (8 de septiembre) en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya.



Posiva naturalización del equipo nacional indonesio, Mauro Zijlstra

Erick dijo que la llegada del delantero del Voliph FC remataría ligeramente la línea de frente del equipo de Garuda, que en esos dos partidos, perdió al delantero principal, Ole Romeny por lesiones.

«Es por eso que Mauro recibió la oportunidad más tarde de juzgar con el senior. Además, la posición del delantero también es lo que realmente necesitamos», dijo Erick en Sarinah Mall, el miércoles.

Mientras tanto, tres Diáspora Srikandi, Isabel, Pauline e Isabelle, después de ser legítimas para convertirse en ciudadanos indonesios, se convertirán en una parte integral del proyecto a largo plazo del equipo nacional de mujeres indonesias.

Mientras tanto, el proyecto a largo plazo fue con la visión de penetrar en el top 50 del mundo, ingresó a los 10 mejores Asia, calificó para cada final de la Copa Asiática Femenina de la AFC y apareció en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2035.

Mientras tanto, ahora solo deja a un jugador más que será procesado en ciudadanos indonesios después de los cuatro jugadores de la diáspora.

Un jugador es Miliano Jonathans, el extremo izquierdo del FC Utrecht que juega en Eredivisie Dutch. (Hormiga)