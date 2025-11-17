Mauro Zijlstra revela las debilidades de la selección nacional sub-22 de Indonesia

VIVA – Atacante Equipo Nacional Indonesia sub-22, Mauro Zijlstrahabló sobre la aplastante derrota de Garuda Muda ante Mali U-22. Jugando en el estadio Pakansari de Cibinong el sábado 15 de noviembre de 2025, el equipo de Indra Sjafri tuvo que ceder por 0-3 sin respuesta.

Mauro, que estuvo presente los 90 minutos completos, no negó que el desempeño de la Selección Sub-22 estuvo lejos de ser óptimo. Admitió que todavía hay muchos problemas en el juego, especialmente en cuanto a cohesión y coordinación entre los jugadores.

«Este es un partido difícil. Aprendimos mucho de este partido», dijo Mauro a los medios de comunicación.

A lo largo del partido, Mauro se vio dificultado por la zaga de Mali. Apenas hay ocasiones claras que pueda crear. Sus movimientos están estrictamente controlados para que el suministro de balón desde la segunda línea no fluya como debería.

Esta situación claramente debilitó la línea de ataque de Indonesia. Mauro considera que la comunicación y la disciplina posicional son aspectos que se deben mejorar inmediatamente antes de empezar Juegos del MAR 2025.

«Tenemos que comunicarnos mejor entre nosotros. Hay muchos espacios y posiciones vacías, por eso tenemos que ser más disciplinados», destacó el jugador holandés.

Aun así, Mauro sigue viendo el partido contra Mali como una valiosa oportunidad. Según él, enfrentarse a un equipo fuerte da una idea clara de hasta qué punto Garuda Muda está preparado.

«Esta es una buena oportunidad para nosotros. Contra un equipo como Mali podemos medir nuestras capacidades», continuó.

La propia selección nacional sub-22 de Indonesia aparecerá en los SEA Games 2025 del 3 al 19 de diciembre. Están en el Grupo C con Singapur, Filipinas y Myanmar.

Garuda Muda todavía tiene una oportunidad de mejorar su apariencia. Está previsto que la selección sub-22 tenga otro partido contra Mali el martes (18/11/2025) en el estadio Pakansari a las 20.00 horas.