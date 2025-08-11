VIVA – Entrenador PERSIJA JAKARTAMauricio Souza, finalmente habló con respecto a los rumores de su equipo, reclutaría al delantero Gaek de Camerún, Eric Maxim Choupo-Moting. Admitió que acababa de escuchar la noticia y no rechazó la posibilidad de la llegada de nuevos jugadores extranjeros al equipo de Kemayoran Tigers.

«No sé en absoluto los nombres mencionados. Pero tal vez estamos buscando un jugador extranjero adicional. El nombre ya está allí, pero no lo sabrá», dijo Mauricio a los periodistas.

Persija tiene 10 jugadores extranjeros, una ranura todavía está vacía en este momento, Persija ha registrado 10 jugadores extranjeros, a saber: Ryo Matsumura, Carlos Eduardo, Gustavo Silva, Van Basty Sousa, Fabio Candidate, Alan Cardosa, Thales Lira, Gustavo Franca, Allano Soouza, Emax Soouza, Emaxa

Con esta composición, todavía hay una ranura de un jugador extranjero. Esta ranura desencadena la especulación de que Persija traerá a los jugadores con grandes nombres. Además de la moto de Choupo, también se mencionó el nombre Radamel Falcao.

Otras noticias dijeron que Persija podría haber traído a dos jugadores extranjeros adicionales. Esto se refiere a la información del sitio web oficial I-League, donde el nombre Ryo Matsumura no está registrado debido a una larga lesión que se estima que demora hasta seis meses. Si es cierto, entonces Persija puede registrar un reemplazo temporal, según la regulación.

Además de los dos grandes nombres, una opción también se considera más realista. Entre ellos, Matheus Peixoto y Bruno Tubarão, según los informes, ingresaron a Radar Persija para fortalecer las líneas delanteras y medias.

Aunque no ha habido una confirmación oficial, estos rumores muestran que Persija todavía está activa en el mercado de transferencias para maximizar el poder de enfrentar una temporada ocupada.