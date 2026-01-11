Mauricio Souza dijo después de que Persija fuera derrotada por Persib Bandung

VIVA – persia Yakarta no consiguió puntos en su visita a la sede persib Bandung en el partido de seguimiento de la Superliga 2025/2026.

En el partido disputado en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, el domingo 11 de enero de 2026, Persija perdió por 0-1.

El único gol marcado en este partido lo marcó Beckham Putra. Llevó a Maung Bandung a la victoria gracias a un gol marcado apenas cinco minutos después del partido.

Respecto a este resultado, el técnico de Persija admitió que estaba decepcionado, especialmente por la actuación del árbitro. Según él, el liderazgo de Ko Hyungjin de Japón detuvo demasiado el partido, de modo que las estrategias y los juegos geniales mostrados por ambos equipos no fueron visibles.

«El partido se detuvo mucho y no vimos al equipo con el balón. Los dos equipos no pudieron concentrarse más en el partido. La técnica de muchos jugadores en el campo fue buena», dijo Souza.

Además, el técnico brasileño se quejó de que el árbitro sólo concedió cuatro minutos de prórroga. De hecho, según él, se perdió bastante tiempo. «Al final de la segunda parte sólo hubo cuatro minutos de prórroga», dijo.

Aún así, Souza admitió que su equipo cometió un error, es decir, no concentrarse al inicio del primer tiempo y encajar goles mediante un esquema de ataque rápido.

Aparte de eso, también elogió a Persib por su buen desempeño en defensa y su eficiencia en el contraataque. «Persib es un equipo que defiende bien. Aprovechan los contraataques», afirmó.

Por otro lado, los tres puntos adicionales obtenidos por Persib le sitúan un punto por delante del Borneo FC, que cayó al segundo puesto de la clasificación.

El equipo apodado Pesut Etam no logró sumar puntos en el último partido de la primera parte cuando jugó fuera de casa contra Persita Tangerang por 0-2 el viernes 9 de enero de 2026.