Mauricio PM termina la visita de Uttarakhand dice que los lazos con India se fortalecen







Mauricio El primer ministro Navinchandra Ramgoolam terminó su visita de cuatro días a Uttarakhand el lunes con el primer ministro Pushkar Singh Dhami, reuniéndose con él en el aeropuerto de Jolly Grant aquí.

En un puesto en las redes sociales después de reunirse con Ramgoolam, el primer ministro dijo: «La visita del primer ministro mauricio está obligado a profundizar y fortalecer aún más los lazos culturales entre India y Mauricio «.

«La bandera de la India bajo el liderazgo del primer ministro Narendra Modi está volando en todo el mundo «, agregó Dhami.

El primer ministro también ofreció al primer ministro de Mauricio el ‘Prasad` de Chardham y le regaló productos de Uttarakhand`s marca paraguas ‘House of Himalayas’ como recuerdo.

El primer ministro de Mauricio elogió la tradición de hospitalidad de Uttarakhand y agradeció al primer ministro.

Acompañado por su esposa Veena RamgoolamEl primer ministro de Mauricio llegó a Uttarakhand el 12 de septiembre.

