Mauricio PM Ramgoolam visita el templo Kashi Vishwanath en Varanasi







El primer ministro de MauricioEl Dr. Navinchandra Ramgoolam, que actualmente se encuentra en una visita estatal a la India, visitó el viernes el histórico templo Shri Kashi Vishwanath en Varanasi.

También está programado para visitar el templo Shri Ram Janmabhoomi en Ayodhya más tarde hoy como parte de su visita.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el primer ministro de Mauricio llegó a Varanasi el miércoles. Después de llegar a Varanasi, seguido de una reunión bilateral, la firma de Mous y un comunicado de prensa conjunto con el primer ministro Narendra Modi el jueves, el primer ministro fue testigo del sitio mitológico eterno de la India en Varanasi.

Mientras el primer ministro de Mauricio, Ramgoolam, se prepara para visitar Ayodhya, el estado de Uttar Pradesh está preparado para darle al dignatario visitante una alfombra roja india tradicional bienvenida.

Solo unas horas antes de la visita del primer ministro de Mauricio, el magistrado de distrito de Ayodhya, Nikhil Tikaram Funde, confirmó la visita de alto nivel y dijo: «El primer ministro de Mauricio viene a Ayodhya. El CM del estado también viene aquí para darle la bienvenida. Le daremos una bienvenida de alfombra roja aquí, completa con destellos de cultura india. Luego visitará el templo Shri Ram Janmabhoomi para Darshan y ofrecerá oraciones. Luego partirá en un vuelo desde el aeropuerto de Ayodhya «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Además, el shri ram janmbhoomi teerth kshetra fideicomisario Anil Mishra también informó que alrededor de 30 personas, incluido el primer ministro de Mauricio, visitarán el sitio sagrado.

Mishra, mientras se dirigía a la visita del primer ministro de Mauricio a Ayodhya, dijo: «Después de ofrecer oraciones a Ram Lalla, también tendrá el Darshan de Ram Darbar. Se le dará detalles sobre Ram Janmabhoomi. Luego se dirigirá a Kuber Tila. Hay un Templo Shiv allí, y después del Darshan-Pujan, tendrá una comida de la luz y luego saldrá de la Ligera y la comida de la luz y la comida de la luz y la comida de la luz y la comida de la luz y luego se dejará.

El Superintendente Senior de Policía de Ayodhya (SSP) Gaurav Grover dijo que se han realizado preparaciones administrativas integrales y preparativos administrativos para garantizar el éxito de la visita de alto perfil.

SSP Gaurav Grover afirmó: «Se han realizado amplios preparativos en el distrito de Ayodhya. Tanto la administración del distrito como los oficiales de policía han realizado inspecciones exhaustivas del sitio y han completado todos los acuerdos necesarios. Funcionarios externos y fuerzas de seguridad requerido para la visita se ha asegurado. Todo el itinerario, desde la llegada del VIP al aeropuerto hasta su partida, ha sido planeado meticulosamente minuto a minuto «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

En previsión de la visita, también se lanzó una campaña de limpieza primaria en Ayodhya, con el personal municipal que trabaja para garantizar que la ciudad esté preparada para recibir el dignatario extranjero.

(Con entradas de ANI)





