Mauricio PM Ramgoolam ofrece oraciones en el templo Kashi Vishwanath







El Ministerio de Asuntos Externos (MEA) describió el viernes la visita del primer ministro de Mauricio Navinchandra Ramgoolam al Templo Kashi Vishwanath en Varanasi como un poderoso testimonio de los profundos lazos culturales y civilizacionales entre India y Mauricio.

En una publicación sobre X, después de la visita del primer ministro Ramgoolam al templo, el MEA señaló que la visita había reforzado los lazos históricos que unen a las dos naciones

«PM Dr. Navinchandra Ramgoolam de Mauricio Ofreció oraciones en el sagrado Kashi Vishwanath Dham en Varanasi. Una visita que refleja los profundos lazos culturales y civilizacionales que unen a India y Mauricio «, declaró el MEA en el puesto.

El Primer Ministro Mauricio, actualmente en una visita oficial a la India, visitó el venerado templo dedicado a Lord Shiva hoy, participando en oraciones y rituales.

También visitará el templo Shri Ram Janmabhoomi en Ayodhya Más tarde hoy como parte de su visita.

La llegada del primer ministro de Mauricio a Varanasi el miércoles fue seguida por una reunión bilateral, la firma de Mous y un comunicado de prensa conjunto con el primer ministro Narendra Modi el jueves.

P.M ModiJunto con el primer ministro Ramgoolam, revisó todos los aspectos de la cooperación bilateral entre las dos naciones y discutió los problemas regionales y globales.

Durante su reunión, ambos líderes afirmaron su intención de profundizar la cooperación en infraestructura, atención médica, tecnología digital, energía, seguridad marítima y otras áreas.

Ambas naciones también profundizaron su estrategia y de desarrollo asociación con la firma de múltiples acuerdos y el anuncio de un paquete económico especial integral que supera los 680 millones de dólares.

En total, se firmaron siete memorandos de comprensión (MOU) en diversos sectores, incluidos la ciencia y la tecnología, la oceanografía, la administración pública, el poder, los pequeños proyectos de desarrollo, la hidrografía y la cooperación espacial.

Los acuerdos clave incluyeron un acuerdo de colaboración espacial para el establecimiento de estaciones de telemetría, seguimiento y comunicación, y un compromiso renovado con la investigación marítima y el mapeo hidrográfico.

El primer ministro de Mauricio está en su primera visita bilateral en el extranjero a India En su mandato actual, del 9 de septiembre al 16 de septiembre.

