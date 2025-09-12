Mauricio PM ofrece oraciones en Ram Temple en Ayodhya







Mauricio Primer ministro Navinchandra Ramgoolam ofreció oraciones en el Templo Ram aquí.

Ramgoolam junto con su esposa Veena Ramgoolam también revisó el trabajo de construcción del templo y recibió actualizaciones sobre su progreso, dijeron las autoridades.

Una delegación de 30 miembros de los funcionarios de Mauricio lo acompañó.

Anteriormente, a su llegada aquí, fue recibido por el primer ministro Yogi Adityanath.

La ruta que conduce al templo Ram desde el aeropuerto fue decorada para dar la bienvenida al PM de Mauritun.

Los carteles y pancartas que acogieron a Ramgoolam también fueron atravesados ​​en la ruta.

La ministra del gabinete de UP Surya Pratap Shahi, quien junto con Adityanath dio la bienvenida Ramgoolamdijo: «Una gran cantidad de personas de Uttar Pradesh y Bihar fueron a Mauricio durante el dominio británico y están en la corriente principal allí. Han mantenido viva la identidad cultural de la India. Damos la bienvenida al primer ministro de Mauricio en Ayodhya».

Ramgoolam había visitado más temprano en el día el templo Kashi Vishwanath en Varanasi.

El Mauricio El primer ministro se encuentra actualmente en una visita estatal a la India desde el 9 de septiembre hasta el 16 de septiembre.

Sostuvo las conversaciones bilaterales con el primer ministro Narendra Modi el jueves.

