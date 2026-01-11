Maung Bandung, clave para la cima de la clasificación de media temporada de la Superliga

Bandung, VIVA – persib Bandung completó la mitad de la temporada 2025/2026 de la Superliga con buenos resultados. Jugando en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el domingo 11 de enero de 2026 por la tarde WIB, Maung Bandung conquistó a eternos rivales. persia Yakarta con un estrecho marcador de 1-0.

Lea también: El rápido gol masculino de Beckham entre Persib vence a Persija en la primera mitad



Gol rápido Hijo de Beckham Al inicio del partido estuvo la diferencia en este duelo lleno de tensión. Este resultado aseguró que Persib cerrara la mitad de la temporada en lo más alto de la clasificación, mientras que Persija tuvo que irse a casa sin puntos a pesar de haber creado varias oportunidades peligrosas.

Desde que sonó el pitido inicial, el ritmo del partido fue relativamente cuidado. Ambos equipos no parecieron agresivos de inmediato y se concentraron más en mantener la organización del juego. Sin embargo, Persib pudo romper el punto muerto cuando el partido llevaba sólo cinco minutos.

Lea también: Alta rivalidad, autobús Persija escoltado por Brimob Rantis cuando visita GBLA Bandung





Jugador de Persib, Beckham Putra tras marcar un gol contra Persija

El pase de Berguinho desde la banda derecha no fue anticipado perfectamente por la zaga de Persija. Beckham Putra aprovechó inmediatamente el balón salvaje que se creó para poner a los locales por delante.

Lea también: Cara a cara entre Persib y Persija, Bojan Hodak es el mánager del tigre de Kemayoran



Detrás de un gol, Persija intentó aumentar la intensidad del ataque. Sin embargo, la sólida línea defensiva de Persib dificultó a los visitantes crear oportunidades limpias. Una amenaza seria sólo apareció en el minuto 38 a través de Maxwell Souza, pero su disparo raso fue bloqueado por Teja Paku Alam con los pies.

La presión de Persija continuó antes del descanso. Un fuerte disparo de Allano en el minuto 43 obligó a Teja a parar de nuevo. El balón lanzado hacia Eksel Runtukahu no pudo ser aprovechado después de que el jugador resbalara. El 1-0 se prolongó hasta el final del primer tiempo.

Al entrar en la segunda mitad, Persija intentó tomar el control del juego. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en el minuto 54, cuando el árbitro le mostró la tarjeta roja a Bruno Tubarao por una falta sobre Beckham Putra.

Jugar con 10 jugadores puso a Persija bajo presión. Persib estuvo a punto de aumentar la ventaja dos minutos después con un cabezazo de Julio César, pero el portero Carlos Eduardo aún pudo frustrar la oportunidad.

Aunque le faltan jugadores, Persija todavía está intentando encontrar el empate. Una oportunidad de oro se presentó en el minuto 61, cuando el caos delante de la portería hizo que el balón cayera a los pies de Eksel. Sin embargo, Teja Paku Alam volvió a parecer alerta al parar el disparo a corta distancia.