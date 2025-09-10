Maulid Akbar Sabilu Taubah, Kakorlantas deja el mensaje de obedecer el tráfico

Bilitar, vivo – Conmemoración de Maulid Akbar Su Majestad Rasul vio que se celebró

El evento, que estaba lleno de miles de fieles, presentó una serie de Selawat, Tausiyah, oración conjunta y la aparición de Hadroh de HadrohsabilutUah.

También estaba presente en la ocasión el presidente del Central Mui KH. Anwar Iskandar, cuidador de Lirboyo Ponpes Kediri KH. Ahs Zamzami Mahrus, y cuidadores del Consejo Sabilu Ta’lim Taubah KH. Muhammad Iqdam Kholid. Al evento también asistieron al jefe de policía de Blitar AKBP Arif Fazlurrahman y al jefe de policía de Blitar AKBP Titus Yudho Uly.

En este evento, KH. Muhammad Iqdam Kholid, que también es el fundador del Consejo Sabilu Taubah Ta’lim, transmitió una apelación de Kakorlantas Inspector General de Polri Agus Suryonuroho para que los peregrinos siempre obedezcan las reglas tráfico.

«Dije que había un programa, el Sr. Kakorlantas, del general Agus. La congregación de Sabilu Taubah debe obedecer el tráfico, toda Indonesia debe obedecer el tráfico. Cuatro veces cuatro igual a dieciséis, no listos para que la congregación de St debe obedecer el tráfico», dijo KH. Muhammad Iqdam Kholid.

A través de Gus iqdamKakorlantas informó que los peregrinos siempre ordenan el tráfico, porque el tráfico es un espejo de la cultura de la nación. En el impulso del día Seguridad Tráfico, Polantas espera que esta conciencia colectiva pueda crecer para la seguridad mutua.