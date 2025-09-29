Matthew Stafford llama la atención de la NFL cuando Rams venció a los Colts

El Rams de Los Ángeles entregó el Colts de Indianápolis su primera derrota de la temporada 2025, y obtuvieron un rendimiento vintage del mariscal de campo Matthew Stafford para sellarlo.

Stafford completó 29 de 41 intentos de pase para 375 yardas, 3 touchdowns y 0 intercepciones en el concurso 27-20. En particular, estaba en su mejor momento cuando el juego lo exigió más, en el tramo.

Tanto que Stafford atrajo la atención del equipo de redes sociales de la liga.

Rams QB Matthew Stafford llama la atención de la NFL

Stafford completó nueve de sus 10 pases para 172 yardas, 2 touchdowns y 0 INTS en el cuarto trimestre para los Rams contra los Colts el domingo. Que incluyó el pase de TD de avance, un 88 yardas para Tutu Atwell que formaron la totalidad de la posesión.

«Matthew Stafford. Clutch», » La NFL publicó en x el 28 de septiembre.

«El touchdown de 88 yardas de WR Tutu Atwell es el más largo en su carrera y el touchdown aéreo más largo de la carrera del QB Matthew Stafford», Rams PR Publicado en X el 28 de septiembre. «Fue el octavo touchdown de al menos 88 yardas en la historia de Rams».

Entre los otros elogios que Stafford logró en el juego que el equipo de relaciones públicas reconoció, registró su la mayoría de los yardas que pasan antes del medio tiempo (168) Desde la semana 13 en 2023.

Él también superó al menos 203 pases Yardas por la 49a vez en las últimas cinco temporadas.

«Este fue el 71º juego de carrera del QB Matthew Stafford con 300 yardas aéreas», El equipo de relaciones públicas de los Rams publicó. «Stafford se convirtió en el quinto QB en la historia de Rams en tener un juego con más de 375 yardas aéreas, más de 3 touchdowns pasajeros con cero intercepciones, uniéndose Marc Bulger (dos veces), Jared Goff (dos veces), Austin Davis y Kurt Warner. «

Matthew Stafford cerró la puerta en los Colts

Stafford también sacó publicaciones del equipo de redes sociales de la liga para su pase profundo a Puka Nacua Eso estableció el segundo gol de campo de los Rams.

El también tenía un TD PASS a Davante Adams que limitó un viaje de 96 yardas, ambos antes del medio tiempo.

«Los Colts rompieron la puerta para esto con algunos errores ofensivos». Nate Atkins del atletismo publicó en X el 28 de septiembre en respuesta a una duda de los fanáticos sobre el impacto de Stafford en la victoria. «No le quita una gran actuación al otro lado».

«Este es el reverso de lo que estaba diciendo la semana pasada en el Águilas«Favor: el hecho de que los jugadores no estén en tu equipo favorito no significa que no estén ayudando a decidir el resultado», Atkins dijo en una publicación de seguimientoRespondiendo a sí mismo. «Jordan Davis y Jalen Carter son bestias que destruyeron los Rams [in Week 3].

«Stafford lo hizo a los Colts».

Una intercepción por seguridad Donde rizo cerró la puerta de los Colts en la semana 4, pero solo después de que Stafford, Atwell y la ofensiva la cerraron.

Puka Nacua se beneficia del gran día de Matthew Stafford

Al igual que Stafford, Nacua obtuvo mucho reconocimiento del equipo de relaciones públicas de los Rams durante el juego. Terminó con un 170 yardas de su carrera y 1 TD en 13 recepciones y terminó la lista de juegos del domingo como receptor principal de la NFL.

Tiene al menos 100 yardas en tres de cuatro juegos esta temporada y 91 yardas en la otra.

Ellos notaron Su agarre de 31 yardas de Stafford «fue su primera temporada de 30 yardas o más. Fue el quinto gran juego de pases de los Rams (30+) del año, que ocupa el segundo lugar en la liga.

«Nacua tiene al menos 60 yardas de recepción en cada uno de los primeros cuatro juegos de los Rams esta temporada. El último Ram en hacerlo, fuera del propio Nacua (primeros cinco de 2023), fue Cooper Coupquienes tenían al menos 60 yardas de recepción en cada uno de los 17 juegos de los Rams de 2021 «.

También anotó su Tercer juego de carrera con más de 100 yardas de recepción y pasada Todd Gurley para 15 en recepciones en la historia de la franquicia.

Nacua es uno de los tres jugadores con más de ocho capturas en cada uno de los primeros cuatro juegos en una temporada.

Davante Adams hace Mark en un juego tranquilo

Por lo tanto, Davante AdamsTuve un día más tranquilo en la victoria de los Rams. Adams terminó con 56 yardas y una toma de puntuación en cuatro recepciones. El puntaje de Adams fue Su 106a recepción de TD, y se mudó al 30 de todos los tiempos en yardas de recepción.

«Este fue el 64 ° juego de carrera de Davante Adams con más de 50 yardas de recepción y un touchdown de recepción». El departamento de relaciones públicas del equipo publicó en X. «Ese es el quinto más en los últimos 25 años, detrás Larry Fitzgerald (73), Antonio Gates (69), Terrell Owens (68) y Mike Evans (66). «

Siguientes para Stafford, Adams y Nacua son los San Francisco 49ers en «Jueves Night Football» en la Semana 5.