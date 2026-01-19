Matthew Stafford de los Rams se muestra contundente sobre la intercepción de tiempo extra de Caleb Williams

El Rams de Los Ángeles se dirigen al juego por el título de la NFC para enfrentar al Halcones Marinos de Seattle después de una victoria en tiempo extra 20-17 sobre el Osos de chicago en la ronda divisional el 18 de enero en Soldier Field.

Parecía que Los Ángeles se dirigirían a enfrentar a los Seahawks en el tiempo reglamentario después de realizar su mejor ofensiva desde la posesión inicial al comienzo del último cuarto. La serie terminó con una carrera de cinco yardas de Kyren Williams para su segundo touchdown, empujando a los Rams adelante 17-10.

Sin embargo, el mariscal de campo de los Bears, Caleb Williams, hizo un ridículo pase de touchdown de 14 yardas al final del último cuarto para col granjero para igualar el marcador 17-17 y enviar el partido a tiempo extra. Sin embargo, en tiempo extra, Williams tuvo una costosa intercepción, la tercera del juego, que le devolvió el balón a los Rams y finalmente preparó el balón. Harrison Mevis‘Gol de campo ganador del partido.

Después del juego, Rams QB Mateo Stafford habló con los periodistas para compartir sus pensamientos sobre la intercepción de Williams que les permitió recuperar el balón y avanzar hacia el gol de campo ganador para vencer a los Bears.

“De eso se trata” Stafford dijo sobre la intercepción en tiempo extra por parte de la defensa de los Rams. «Qué trabajo tan increíble el de nuestra defensa hoy, dándonos el balón una y otra vez, ya sea en cuarta oportunidad o en pérdidas de balón. Estaban agarrando el balón en el momento oportuno».

Matthew Stafford le da crédito a la defensa de los Rams

Además, Stafford señaló que en los playoffs, a veces una unidad necesita ayudar a la otra, ya sea mediante desempeño o jugadas oportunas que inclinen el impulso a su favor.

«Eso es lo que se necesita para ganar en los playoffs», añadió Stafford. “A veces la ofensiva saldrá y tendrá un gran día y encontrará la manera de ganarlo. A veces la defensa saldrá y tendrá un día como el de hoy. y mantennos en ello para siempre y cuando lo hicieran, y luego hacer la jugada al final para recuperarnos el balón.

«Es un esfuerzo de equipo. Tenemos un grupo resistente. Me encanta ser parte de él. Obviamente, podemos hacer mejor las cosas, pero encontramos una manera de ganar el partido de fútbol en enero y febrero. Eso es lo que importa».

Las conversaciones de Sean McVay de los Rams ganan a los Bears

Mientras tanto, el entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay, compartió lo que le dijo al equipo de cara al tiempo extra después de que parecía que Los Ángeles iba a ganar este juego en el tiempo reglamentario hasta el milagroso pase de touchdown de Williams.

«Fue difícil, pero pensé que lo genial es: ‘Oye, no podemos hacer nada al respecto. Pasa a la siguiente jugada. Aquí estamos en tiempo extra. Lo que pasó entonces ya está hecho'», dijo McVay después del partido. “Siempre hablamos de estar en el momento, de estar total y completamente presente… No puedo decir lo suficiente sobre la defensa, lo que hicieron, y luego por Kam Curl para poder hacer esa jugada. ¡Qué maldita captura!

Los Ángeles ahora se enfrentará a un oponente que los conoce por dentro y por fuera y a quien conocen por dentro y por fuera: los Seattle Seahawks. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en el thriller de tiempo extra en el que perdieron 38-37 el 18 de diciembre con un boleto al Super Bowl en juego.