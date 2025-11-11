Matthew Stafford de los Rams establece un vínculo sorprendente con LeBron James

Detrás de Matthew Stafford, el Rams de Los Ángeles derrotó al 49ers de San Francisco 42-26 para su cuarta victoria consecutiva el 9 de noviembre en el Levi’s Stadium.

Stafford completó 24 de 36 pases para 280 yardas aéreas y cuatro touchdowns contra los Niners. Cada vez que los 49ers creían que estaban acortando la brecha en este concurso, Los Ángeles sumaría otra puntuación hasta que finalmente pusieron el juego fuera de su alcance.

Con los Rams con marca de 7-2 y en posición de ganar potencialmente la NFC Oeste, Stafford obtuvo una comparación interesante con otro atleta: Lakers de Los Ángeles‘ LeBron James.

En la edición del 9 de noviembre de “CBS Sports HQ”, El analista de la NFL Jason Cabinda explicó por qué Stafford se parece a James.

«Honestamente, tiene un efecto LeBron», dijo Cabinda. “Jugué con [Stafford] cuando estaba en Detroit. Es uno de esos jugadores, uno de esos mariscales de campo que hacen mejores a todos los que lo rodean. La forma en que coloca el balón y actúa como entrenador en el campo es especial.

«Hay muy pocas ocasiones cuando veo jugar a su equipo en las que, antes del centro, Stafford no sabe lo que está pasando, hacia dónde quiere ir con el balón o qué parte del campo quiere atacar. Creo que simplemente teniendo eso como base, punto de partida, y emparejando a un tipo así con Sean McVay, los resultados pueden ser infinitos».

El juego de Matthew Stafford está envejeciendo bien

Cabinda también señaló que si bien Stafford podría no tener la movilidad que alguna vez tuvo, la estrella de los Rams se está adaptando a las herramientas que le proporciona su cuerpo, así como a su coeficiente intelectual futbolístico. mientras teniendo éxito y optimizando las armas ofensivas a su alrededor.

“Creo que lo que está haciendo en esta etapa de su carrera, como mencionaste, ya no puede correr mucho ni cosas de esa naturaleza, pero maneja el juego perfectamente.“ añadió Cabinda.

«Pone el balón exactamente donde se supone que debe estar, nunca retrasa la ofensiva y cosas de esa naturaleza. Así es como se cuida al equipo, se cuida la ofensiva y se ganan partidos al final del día».

¿Podrá Matthew Stafford ganar el premio MVP?

Stafford ha estado en llamas en los últimos tres juegos, llevando a los Rams a 111 puntos y haciendo historia como el primero. NFL mariscal de campo con cuatro o más touchdowns y ninguna intercepción en tres juegos consecutivos.

Su racha va aún más allá: 20 pases de touchdown y cero intercepciones en seis juegos, estableciendo un nuevo récord de la NFL para un lapso de seis juegos en una sola temporada, según ESPN Research.

Aunque la actuación reciente de Stafford lo ha llevado a la discusión sobre el Jugador Más Valioso, el receptor abierto Davante Adams cree que ha estado jugando a ese nivel toda la temporada.

“Para ser honesto, todo el año me ha parecido un juego de MVP.“ Adams dijo (h/t ESPN). «Quiero decir, incluso en ciertos juegos… la selección que lanzó contra Tennessee y la forma en que se recuperó después de eso; así es como juega un MVP para mí. Simplemente reunir a un equipo y continuar liderando a un alto nivel después de que las cosas no salen como uno quiere, creo que eso es lo que realmente muestra de qué se trata un MVP».