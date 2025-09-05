Matthew McConaughey en Rust Cohle, el ‘verdadero detective’ de Nicolas Cage

«Cualquier personaje que interpreto, siempre pregunto: ‘¿Cuál es su monólogo?'» Matthew McConaughey dice. «Ya sea subtexto o si se habla, debe tener su monólogo antes de que pueda decir su diálogo».

Y el diálogo es algo que McConaughey, con un presente sur que se desvía entre seductor y evangélico, sobresale en la entrega. Pero cuando leyó el guión de su nueva película, «El autobús perdido«McConaughey no estaba seguro de que fuera para él. Como fanático del» Capitán Phillips «y» United 93 «, quería trabajar con el director Paul Greengrass, y el tema, una historia real sobre un conductor de autobús llamado Kevin

McKay, que rescató a 22 niños durante el Fire Camp 2018, fue el tipo de aventura propulsora que

Él ama. Pero no había nada para que McConaughey accediera, no hay monólogo interno para explicar qué convirtió a Kevin de un chico común en un héroe extraordinario.

Después de hablar con Greengrass, McConaughey se dio cuenta de que se había equivocado. Había un corazón herido

a Kevin, que está llorando la muerte de su padre y luchando por conectarse con su hijo adolescente, que el

El actor entendió.

«Hubo una línea que se le ocurrió a Paul que me decía todo», recuerda McConaughey. «Es hacia

El final, donde Kevin dice: «Llegué demasiado tarde como hijo y ahora llego demasiado tarde como padre», y Boom, lo entendí «.

McConaughey puede haber tenido dudas al principio, pero Greengrass sintió que el actor era la única gran estrella que podía interpretar a un hombre que se apresuraba a mantenerse a flote y mantener a su familia unida.

«Matthew proviene de un fondo azul», dice Greengrass. «Él entiende lo que significa trabajar en un trabajo y aún no poder llegar a fin de mes».

«The Lost Bus» se lanzará en un momento en que las catástrofes ecológicas son comunes. Mientras Greengrass estaba editando la imagen, los incendios forestales atravesaron las Palisades del Pacífico y Altadena en el sur de California, matando a los residentes y destruyendo casas.

«Había pasado meses creando estas imágenes en la pantalla; para verlas jugar en una comunidad que conozco fue impactante», dice Greengrass. «Pero ahora es parte de nuestro mundo. Lugares como Francia, España y Grecia están teniendo sus peores incendios forestales en 100 años».

McConaughey y Greengrass no solo están interesados ​​en representar el impacto de un planeta de calentamiento; También quieren mostrar cómo las personas regulares pueden enfrentar desafíos devastadores.

«Kevin solo está pasando por la casa de un día regular cuando todo está interrumpido por esta crisis», dice McConaughey. «No quería responder a la llamada para recoger a esos niños. Pero no había nadie

De lo contrario, en ese lado de la ciudad, tomó la llamada y fue su salvación «.

«The Lost Bus», estrenándose en el Festival de Cine de Toronto El 5 de septiembre, marca un regreso a la pantalla grande para McConaughey, quien Tomó un descanso de seis añosdurante el cual escribió una memoria. Él piensa que el tiempo fuera lo convirtió en un mejor actor.

«La vida real me inspira», dice. «El arte emula la vida más que al revés. Así que el drama real, las responsabilidades reales, la comedia real, el dolor real, la alegría real, la verdadera victoria, el fracaso real llena mi tanque y me ayuda a crear mejores personajes».

Mientras pesa qué hacer a continuación, McConaughey está encantado de que su amiga Nicolas Cage encabezó el quinto

estación de «True Detective», el programa de HBO que inició el McConaissance de principios de la década de 2010. «Él es un

Gran actor, y me gustaría verlo en ese mundo ”, dice.

McConaughey dice que está abierto a reproducir su papel de filosofía del detective Rust Cohle si surge la oportunidad.

«Clavamos esa primera temporada», dice. «Pero si se trata de un guión como ese primero, con ese fuego y originalidad, lo haría. Y hablas de monólogos. Bueno, Rust Cohle tenía un monólogo. Habló sobre todo lo que estaba dentro de él, y no le importaba si estabas escuchando o no. Hay libertad en eso».