Matthew McConaughey, Cole Hauser protagonizará la serie Nic Pizzolatto

Netflix ha ganado en una guerra de ofertas para una nueva serie protagonizada Matthew McConaughey y COLE PARTA que proviene del creador Nic Pizzolatto.

Variedad ha confirmado que el proyecto está actualmente en desarrollo en Netflix, aunque todavía se están plancilando los acuerdos finales para los dos clientes potenciales. Los detalles de la trama son escasos, aparte del hecho de que McConaughey y Hauser jugarían hermanos. Skydance Sports producirá.

Netflix declinó hacer comentarios.

La serie marca otra reunión para McConaughey y Pizzolatto, luego de su exitosa colaboración en la primera temporada de «True Detective» en HBO. La pareja también tenía la intención de volver a unir el proyecto FX «Redenter», aunque esa serie finalmente no avanzó. Más recientemente, se informó que McConaughey protagonizaría una película basada en los libros «Mike Hammer» de Mickey Spillane y Max Allan Collins con un guión de Pizzolatto.

También es la última reunión de «verdadero detective» en la televisión para McConaughey, quien protagonizará su coprotagonista de la temporada 1 Woody Harrelson en la comedia de Apple TV+ «Brothers». Ese programa está inspirado en la verdadera amistad de la pareja y recientemente completó la filmación.

Hauser es mejor conocido por jugar Rip Wheeler en la exitosa serie Paramount «Yellowstone». Hauser y su coprotagonista, Kelly Reilly, protagonizarán una serie spin-off que recientemente La nominada de los Oscar agregó Annette Bening a su elenco.

Pizzolatto es mejor conocido por «verdadero detective», aunque también es un novelista galardonado. Sus libros se traducen en más de 30 idiomas, y él es un múltiple nominado al Emmy y el Globo de Oro, con dos premios de escritores. El trabajo reciente incluye su primera película como escritor y director, «Easy’s Waltz», que se estrenará en TIFF en septiembre.

McConaughey es representado por WME y Yorn Levine. Hauser es representado por IAG y Yorn Levine Barnes. Pizzolatto es representado por WME y contenido anónimo.

The Hollywood Reporter dio a conocer las noticias de desarrollo.