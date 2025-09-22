Matthew McConaughey Brothers lo criticó por dejar las comas románticas

Matthew McConaughey recientemente dijo en una entrevista con The Guardian Que sus hermanos lo llamaron cuando tomó la decisión de dejar de actuar en comedias románticas y tomarse un descanso de Hollywood hasta que comenzó a obtener roles más dramáticos. El ganador del Oscar tiene durante mucho tiempo ha sido sincero Sobre su deseo de dejar atrás el género de comedia romántica, revelando en sus memorias de 2020 que incluso rechazó una oferta de $ 14.5 millones para regresar al género que lo convirtió en una estrella.

«Era bueno en algo que no me encantaba», dijo McConaughey ahora a The Guardian sobre su decisión. «Nunca estaba mirando en el espejo yendo: ‘Mi vida es más vital que mi trabajo, oh, desearía que mi trabajo fuera tan vital como mi vida’. Recuerdo haber ido: «Bueno, buena suerte, porque si tiene que ser una forma u otra, bien, bien que sienta que su vida es más vital que su trabajo y que no es al revés». Pero pensé: ‘Quiero hacerlo, quiero ver si mi trabajo puede ser una experiencia para mí que sea tan vital y viva que desafíe la vitalidad que tengo en mi propia vida’ «.

«Mis hermanos dijeron: ‘Hermano, ¿cuál es tu principal función mal-fucking? ¿Qué estás pensando?'», Continuó. «Y yo pensé: ‘No, esto está claro para mí y [wife Camila Alves]Vamos a hacer esto. No vamos a tirar del paracaídas. Vamos a montar esto. Y 20 meses después, el dique se rompió y las ofertas llegaron a lo que quería ”.

McConaughey era un ícono romántico a principios de la década de 2000 con películas como «The Wedding Planner», «Cómo perder a un chico en 10 días», «Faile To Lanzing», «Fool’s Gold» y «Ghosts of Girlys pasando», todos superando o cerca de la marca de $ 100 millones en la taquilla mundial. Dijo en el Podcast «Good Trouble» El año pasado, abandonó físicamente a Hollywood y trasladó a su familia a Texas cuando la industria se negó a dejarlo salir del género.

«Cuando estaba rodando con las comedias románticas, y yo era el ‘tipo rom-com», ese era mi carril y me gustó ese carril. Ese carril pagaba bien, y estaba funcionando «, dijo McConaughey en ese momento. «Era tan fuerte en ese carril que cualquier cosa fuera de ese carril: dramas y cosas que quiero[ed] hacer, eran como, ‘No, no, no. No, McConaughey. Hollywood dijo: ‘No, no, no. Deberías quedarte allí. Entonces, como no podía hacer lo que quería hacer, dejé de hacer lo que estaba haciendo y me mudé al rancho en Texas «.

Después de que McConaughey se mudó con su familia a Texas, hizo un pacto con su esposa y dijo: «No volveré a trabajar a menos que me ofrezcan roles que quiero hacer».

McConaughey dijo en Discusión de una revista de entrevistas Casi al mismo tiempo que «fue aterrador» dejar a Hollywood mientras su carrera fue tan exitosa. Incluso pensó que mudarse a Texas significaría que necesitaría encontrar un nuevo trabajo.

«Creo que voy a enseñar clases de secundaria. Creo que voy a estudiar para ser director. «Eso probablemente fue visto como el movimiento más rebelde en Hollywood por mí porque realmente envió la señal, ‘No es jodidamente faroloso'».

Afortunadamente para McConaughey, Hollywood escuchó y ofrece roles en películas como «Mud», «Dallas Buyers Club», «Interestelar» y «True Detective» finalmente entró y alteraron el curso de su carrera. Ganó el Oscar al mejor actor por «Dallas Buyers Club».

Lea la entrevista completa de McConaughey con El guardián aquí.