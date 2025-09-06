Matthew McConaughey, América Ferrera Shine

El estreno mundial de «El autobús perdido«, La última película original de Apple del director Paul Greengrass, debutó con una fuerte respuesta de audiencia y especulación de premios tempranos el viernes por la noche en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

El apasionante thriller de supervivencia dramatiza la historia de la vida real de un conductor de autobuses escolar y maestro que guió a 22 niños a un lugar seguro durante el devastador incendio del campamento de 2018 en el norte de California.

Basado en el libro de no ficción del periodista Lizzie Johnson Paradise: One Town’s Struggle to Surviving A American Wildfire, «The Lost Bus» relata un viaje peligroso a través de llamas que cobraron 85 vidas y destruyeron más de 18,000 estructuras. Problema por líneas de transmisión eléctrica defectuosa y alimentada por vientos fuertes, el fuego del campamento quemó más de 150,000 acres y casi limpió la ciudad del paraíso del mapa.

Matthew McConaughey Protagoniza a Kevin McKay, un conductor de autobús escolar de His-His-tesis que se eleva a la ocasión cuando los incendios llevan a la comunidad. América Ferrera interpreta a Mary Ludwig, una maestra que se niega a dejar atrás a sus alumnos. Juntos, los dos lideran un tenso esfuerzo de evacuación que se convierte en una carrera contra el tiempo y un infierno invasivo.

McConaughey, volviendo a un impresionante papel dramático principal, ofreciendo una actuación que combina vulnerabilidad y resolución. Encontró una conexión profunda con el material y con el estilo de Greengrass. «Hubo una línea que se le ocurrió a Paul que me decía todo», compartió McConaughey. «Kevin dice: ‘Llegué demasiado tarde como hijo y ahora llego demasiado tarde como padre'».

Ferrera, recién salido de su giro de apoyo nominado al Oscar en «Barbie», trae calidez y arena a un personaje basado en un educador real. Ella trae su pasión exclusiva y rindió homenaje a la vida real María en la audiencia, llamándola «un gran honor» para retratarla.

Juntos, la química entre las dos estrellas principales ancla el núcleo emocional de la película.

«Esta historia no se trata solo de fuego, se trata de coraje, opciones y el instinto de proteger», dijo Greengrass durante una sesión de preguntas y respuestas posteriores a la selección. Conocido por «United 93» y «Capitán Phillips», el director una vez más se apoya en su verdadero realismo de estilo documental, creando un thriller claustrofóbico y rápido que rara vez se detiene.

Greengrass coescribió el guión con Brad Ingelsby, creador de la «yegua de Easttown» de HBO. La película se inclina mucho en efectos prácticos, con un fuego real utilizado donde sea factible para amplificar la autenticidad.

El cinematógrafo Pal Ulvik Rokseth usa cámaras portátiles para capturar el caos, mientras que el puntaje emocional y el diseño de sonido inmersivo de James Newton Howard se suman a la tensión.

El público del festival respondió con intensidad emocional, incluidas las lágrimas visibles y los jadeos audibles durante la proyección.

Intenso apenas puede describirlo. Lloré y apenas podía respirar. Esto es un cine en su forma más visceral.

El elenco de apoyo incluye a Yul Vázquez como jefe de bomberos, Ashlie Atkinson como residente local, Spencer Watson y Danny McCarthy como socorristas.

En un toque personal, el hijo de la vida real de McConaughey, Levi, y su madre, Kay McConaughey, aparecen como miembros de la familia de su personaje.

El proyecto se anunció por primera vez en 2022 con Jamie Lee Curtis produciendo para Comet Pictures y Jason Blum de Blumhouse Productions también a bordo. Curtis reveló durante las preguntas y respuestas que descubrió la historia de Johnson mientras escuchaba a NPR. En una conexión personal adicional, Curtis señaló que su madre, la legendaria actriz Janet Leigh, una vez salió con el padre del verdadero Mary Ludwig.

Johnson, un reportero de San Francisco Chronicle que cubrió el incendio, sirvió como consultor en la película para garantizar la precisión objetiva.

«The Lost Bus» tiene los productos para atraer a los admiradores a la conversación de los Oscar. Si bien algunos críticos lo ven como un posible nominado a Mejor Película, puede considerarse un fuerte contendiente en categorías técnicas, incluidos el sonido, la edición y la puntuación original.

Las actuaciones de McConaughey y Ferrera también son impresionantes, pero no del tipo que Oscar generalmente reconoce de películas como esta.

Apple lanzará «The Lost Bus» en los teatros seleccionados el 19 de septiembre, con la transmisión a seguir en Apple TV+ a partir del 3 de octubre.

A continuación se muestran algunas reacciones en línea.

Clarissa Rocco: «#thelostbus con Matthew McConaughey y America Ferrera es un viaje emocionante de principio a fin. A veces, parece que estás conduciendo por el infierno. Vale la pena el reloj».

Nicole Soroka | Como escena en la pantalla: «#TheLostBus, basado en la novela de Lizzie Johnson que cuenta el Fire Camp Camp 2018, es nada menos que devastador. Con intensas actuaciones de #MatthewmcConaughey y #AmericaFerrera, esta película es un recordatorio impactante de que la vida puede cambiar en el parpadeo de un ojo».

Erik Davis (@erikdavis): «Matthew McConaughey y America Ferrera dirigen un autobús escolar lleno de niños a través de un incendio forestal furioso en el #Thelostbus de Paul Greengrass. Es la definición de un thriller de borde de su asiento: arrastre, desgarrador y humano».

Nick Van Dinther dice: «¿El autobús perdido tiene todos los cliché de la película de desastre/supervivencia que hay? Sí. ¿Es una experiencia visual intensa e impresionante hecha teatros? También, sí. Puede comenzar mal, pero el estilo de drama de Docugrass de Paul Greengrass está perfectamente adecuado para una película sobre las fogatas silvestres».