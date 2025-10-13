Matthew Macfadyen habla sobre ‘La esposa en miniatura’ con Elizabeth Banks

El matrimonio es difícil, especialmente cuando tu pareja se reduce al tamaño de una muñeca debido a un percance científico. Que es exactamente lo que le pasa a Lindy (Elizabeth Bancos) y Les (estrella de “Succession” Mateo Macfadyen) en Sony Imágenes TelevisiónLa serie “La esposa en miniatura.”

«Creo que es una situación brillante, ¿no? Es algo ridículo, pero también inmediatamente intrigante. Pero también se trata de una relación», dice Macfadyen. Variedad antes del estreno del programa en mipcom.

«La escritura es genial, realmente vivaz y ácida, pero también algo tierna. Es como ‘Cariño, encogí a los niños’ cruzada con ‘Escenas de un matrimonio’. Cuando tienes algo tan intenso, es emocionante saltar y ver adónde te lleva».

Basada en el cuento de Manuel González, “La esposa en miniatura” es una producción de Media Res (“The Morning Show”, “Pachinko”). Greg Mottola, quien dirigió los dos primeros episodios, es productor ejecutivo junto a Banks, Macfadyen, Michael Aguilar, Suzanne Heathcote, Michael Ellenberg y Lindsey Springer.

Antes de que ocurra la tragedia, Lindy y Les, que también tienen una hija adolescente, están tratando de hacer que su relación de décadas funcione. Así como sus carreras.

«Cuando se juntaron, ella era la estrella del matrimonio. Escribió un libro semiautobiográfico y ganó el Premio Pulitzer; luego se convirtió en una película ganadora del Oscar. Les, un investigador científico, estaba emocionado por ella, pero jugó un papel secundario en la relación», dice Macfadyen.

«Es muy fácil identificarse con él, pero también es una locura. Además, todas las relaciones aquí son bastante disfuncionales, lo que siempre es lo que más me gusta jugar», añade Sian Cliffordconocido por “Fleabag”.

En el programa, Clifford interpreta al amigo y colaborador de toda la vida de Lindy. A ella se unen Zoe Lister-Jones, Sofia Rosinsky y Frentes Antiguos (“The Handmaid’s Tale”) como el “compañero científico” de Les.

«Estoy obsesionado con su esposa. Es comprensible. Es perdonable», se ríe.

«Hay una gran tensión ahí porque Les es el genio. Soy el Scottie Pippen de su brillantez y, al mismo tiempo, estoy enamorado de su esposa. No sé si has estado en esa situación, pero es incómodo».

Aunque es considerablemente más pequeña, Lindy no se suaviza exactamente después de la transformación.

“Es muy difícil controlar a Elizabeth Banks”, bromea Fagbenle.

«Por la forma en que interpreta el papel, no sientes que Lindy sea una víctima. Es tan fuerte y fascinante, y aunque mide seis pulgadas de alto, tiene la fortaleza para dar un gran golpe». Clifford está de acuerdo: «Y seguir siendo igual a Les. Ésa es la alegría».

A medida que las cosas se vuelven previsiblemente oscuras para la pareja en apuros (y para algunas moscas desafortunadas que experimentan su ira de primera mano), sus batallas suelen ser hilarantes.

«Realmente llegaron a un punto bajo en su relación, incluso cuando ella es del tamaño de un billete de un dólar. Eso no hace que Les se contenga en el punto más bajo de su malestar y enojo mutuo. Así que sí, es bastante sombrío. Pero luego vuelve a ser ridículo», señala Macfadyen.

«Me divertí mucho interpretando a Elizabeth enfadada. Hay algo intrínsecamente divertido en que alguien patee cuando es tan pequeño».

Fagbenle añade: «Este absurdo te permite explorar relaciones disfuncionales de una manera que no resulta demasiado deprimente. Hay mentiras, traiciones y engaños, pero como está alojado dentro de este mundo extraordinario, te involucras con él de una manera diferente».

Una vez que Lindy se muda a una casa de muñecas real, las cosas se intensifican. Pero el reparto siempre tuvo que actuar con claridad, subraya Macfadyen.

«No hay otra manera de hacerlo. No puedes jugar con la lengua en la mejilla», dice.

«No se puede simplemente interpretar ‘el concepto’; de lo contrario, se volvería aburrido muy rápidamente. Supongo que eso es lo interesante, porque su relación sigue siendo la misma. Son de diferentes tamaños, se encuentran en diferentes situaciones, pero son las mismas personas».

Aún así, el universo en miniatura creado por el equipo fue una experiencia alegre.

«Todos estos accesorios y decorados eran súper realistas. En cierto modo, es otro personaje de la serie, este pequeño mundo, y se hizo de una manera completamente original», recuerda Fagbenle, y Clifford añade: «Tenían un AirPod gigante que se convirtió en un teléfono. ¡Y unas escaleras de Lego! Fue bastante sorprendente».

En la serie, el público también conocerá a los personajes antes de la transformación que les cambiará la vida.

«Nos sumergimos un poco en sus pasados. Puedes ver cómo comenzaron las cosas cuando todavía existía toda esta promesa. El episodio 9 va a ser realmente emocionante: es un episodio de flashback y es bastante salvaje», bromea Clifford.

Fagbenle dice: «Es un placer para los ojos, pero lo que finalmente me atrajo del guión fueron estas relaciones complejas. Creo que la gente puede sentirse realmente conmovida por eso: por una hija que está separada de su madre o por un marido y una mujer que encuentran maneras de navegar sus carreras y su amor. Ése es el meollo de todo y eso es lo chisporroteante».