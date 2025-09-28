Matthew Lillard dice que está «esperando esa invitación» para unirse a DCU

Mathew Lillard espera ir de Mystery Inc. a la Liga de la Justicia.

En una aparición reciente en Los Ángeles Comic-Con (a través de Screenrant), Lillard habló sobre su interés en reunirse con el director James Gunn en un proyecto potencial de DC. Los dos anteriormente colaboraron en «Scooby-Doo» y «Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed», donde Gunn, ahora co-cabeza de DC Studios, sirvió como guionista. Lillard interpretó a Shaggy, uno de los detectives aficionados que lidera junto al perro que habla titular.

«Ha pasado mucho tiempo, he querido estar en un mundo de superhéroes», Lillard dicho a la audiencia en Los Ángeles Comic-Con. «He querido estar en [DCU]Si alguien tiene curiosidad, si te encuentras con James Gunn, dígale que estoy disponible «.

Durante el panel, Lillard habló sobre su experiencia pasada trabajando con Gunn. «[He’s] Uno de mis queridos amigos «, dijo Lillard.» Sigo esperando esa invitación. No sé si se pierde por correo «.

Anteriormente, Gunn habló sobre futuros proyectos de DC y cómo quiere que nuevas caras se unan al universo. También reconoció que los colaboradores anteriores pueden unirse a la franquicia a medida que avanza el tiempo.

«Tenemos cientos de roles que elegir. Como siempre he hecho, algunas serán caras nuevas, algunos serán actores con los que he trabajado antes, y algunos serán actores con los que nunca he trabajado», Gunn escribió en X. «Lo que más importa es el actor se ajusta al papel y son fáciles de trabajar».

Lillard ha sido elegida en la segunda temporada de «Daredevil: Born Again», programada para estrenarse en Disney+ en marzo de 2026.