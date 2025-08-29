Matthew Henick Henick de la mesa de comercio habla Ventura, el sistema operativo para televisión inteligente

Los compradores de televisión pronto tendrán otra opción al sopesar qué televisión inteligente comprar.

Gigante de la publicidad digital La mesa de comercio ha estado desarrollando un nuevo sistema operativo, conocido como Ventura, que se lanzará en el futuro cercano y se posiciona como un cambio de juego para el espacio de televisión conectado.

Según el vicepresidente sénior de TTD de Ventura, Matthew HenickEl objetivo del sistema operativo es «traer objetividad como principio central y mejorar cómo fluye el dinero» entre los editores de contenido, anunciantes, fabricantes e incluso minoristas.

«La objetividad ha sido una parte importante de la mesa de comercio desde nuestra fundación, por lo que tenemos la intención de llevarlo al espacio CTV», dijo Henick en el último episodio del Variedad podcast «Estrictamente negocios. » «Y creemos que eso tiene beneficios para cada participante en el camino».

Entre esos beneficios: TTD está ofreciendo fabricantes de televisión (también conocidos como fabricantes de equipos originales u OEM) y trato intrigante en el que los OEM obtienen más control sobre el inventario de AD y, por lo tanto, cosechan gran parte de los ingresos, de Ventura, en lugar de los propietarios del sistema operativo que toman un recorte significativo de ambos, como es típico.

«Esto significa que cada dólar que un anunciante quiere gastar llegará directamente al editor y no será gravado por múltiples partes entre eso tal vez no contribuyan tanto valor como deberían ser», explicó Henick.

Es un objetivo elevado, sin duda, pero Ventura entrará en un espacio lleno de gente con alta competencia y bajos márgenes, sin mencionar un territorio desconocido para su empresa matriz. Pero Henick cree que, si TTD tiene éxito en sus ambiciones, será una situación de «la marea creciente eleva todos los barcos» para el negocio de CTV desafiado.

«No estamos haciendo esto como un ejercicio filantrópico», dijo. «Lo estamos haciendo porque creemos que una mayor transparencia en el ecosistema CTV beneficiará a nuestro negocio principal. Y si beneficia a nuestro negocio principal, eso nos permite hacer que los anunciantes sean más efectivos en sus campañas y, francamente, traer más dólares a las compañías de medios que están invirtiendo en este increíble contenido».

