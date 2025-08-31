Matthew Golden Golden Mensaje de 1 palabra de los Packers en un nuevo número

Packers de Green Bay receptor novato Matthew Golden está haciendo oficialmente un cambio en su número de camiseta antes del comienzo de la temporada regular 2025.

El sábado, los Packers anunciaron que Golden ahora usará el número 0 en su camiseta en lugar del No. 22 que usó durante la duración del campamento de entrenamiento y la pretemporada 2025, convirtiéndose en el primer jugador en la historia del equipo en usar el número.

Golden también confirmó el cambio de camiseta en las redes sociales con un simple, de una sola palabra, o más bien un número mensaje en xdesencadenando la celebración viral de los fanáticos de los Packers.

Golden ahora ha cambiado su número de camiseta tres veces antes de jugar en su primer juego de la NFL. El equipo originalmente le asignó el número 81, pero lo cambió al número 22 poco después como un homenaje a su abuela. Explicó que el favorito de su abuela era el número 2, pero desde que Malik Willis Poseía ese número con los Packers, lo duplicó con el No. 22.

«Ella me dijo que quería que representara ese número», dijo Golden en mayo. «Sabía eso último [first-round] El receptor que fue redactado fue 2002, por lo que tenía sentido para mí ”.

En cambio, Golden forjará un nuevo camino como el primer empacador en usar el No. 0 cuando salga al campo con el resto de sus compañeros de equipo la próxima semana para el primer juego de su carrera. Los Packers organizarán el Leones de Detroit a las 4:25 pm ET el próximo domingo 7 de septiembre.

Matthew Golden también compró una casa para la abuela

Golden ya no representa el ‘doble 2’ en su camiseta, pero ha encontrado otras formas de honrar a su abuela desde que llegó a la NFL como una selección de primera ronda.

Según un comunicado de prensa del 11 de agosto de RemaxGolden trabajó con el afiliado Nimesh Patel para comprar a su abuela, Penny, un nuevo hogar en Texas, poniendo parte de su bono de firma de la NFL hacia la compra, como dijo que planeaba hacer antes del draft.

Golden firmó un contrato de novato de cuatro años y $ 17.57 millones con los Packers después de que lo tomaron el número 23 en general en la primera ronda del draft de la NFL 2025 la primavera pasada. Recibió un bono de firma de aproximadamente $ 9.42 millones, según Sobre la gorra.

«Fue una bendición trabajar con Remax y Nimesh para ayudarme a lograr este objetivo. Mi abuela ha hecho mucho por mí, y me siento honrado de poder devolverle de esta manera», dijo Golden en un comunicado de prensa de Remax. «Si bien no pudimos comprar nuestra casa familiar, hemos encontrado una casa en un área que también es significativa para mí. El hogar es donde está mi familia y estoy emocionado de que disfrutemos de muchas comidas, vacaciones y fiestas en el fútbol juntos».

¿Matthew Golden ascenderá a los Packers ‘WR1 en 2025?

Independientemente del número de Jersey, Golden tiene la oportunidad de convertirse en una estrella de Breakout para los Packers de inmediato si ofrece su potencial de primera ronda como novato de la NFL.

Los Packers tienen una sala de receptores profundos que incluye Romeo Doubs, Jayden Reed y Dontayvion Wicks – junto con Christian WatsonUna vez que regresa de la lista de cachorros, pero no han visto surgir un objetivo de pase No. 1 consistente del grupo en las últimas dos temporadas. En parte, es por eso que el equipo apuntó a Golden So Alto en el draft de abril.

Golden tiene una velocidad rápida que exhibió en la NFL Combine, marcando el tiempo de carrera de 40 yardas más rápido (4.29 segundos) entre los receptores y el segundo tiempo más rápido entre todos los prospectos en la clase de draft de 2025. También tenía una habilidad holgazosa de ruta y seguimiento de bolas que llevaron a 987 yardas de recepción y nueve touchdowns en Texas en 2024.

Si bien es probable que los Packers extendan la pelota en el juego aéreo, Golden está en línea para ver los objetivos temprano y, a menudo, debido a su potencial de alta gama. Y si puede aprovechar al máximo esas oportunidades y gradualmente demostrarle a un mariscal de campo Amor Jordan y el entrenador Matt Lafleur de que puede ser su tipo de opción, entonces el número 1 puede estar en su futuro.