Matthew Dowd reacciona a MSNBC despidiéndolo por los comentarios de Charlie Kirk

Analista político Matthew Dowd ha hablado después de ser despedido de MSNBC Debido a sus comentarios relacionados con Charlie Kirk. En DetecciónDowd escribió que sus palabras estaban «malinterpretadas» y que la red de noticias «reaccionó» a «la mafia de los medios de derecha».

Dowd was on-air immediately following the shooting at Utah Valley University and, when asked by anchor Katy Tur about “the environment in which a shooting like this happens,” Dowd responded with the following about Kirk: “He’s been one of the most divisive, especially divisive younger figures in this, who is constantly sort of pushing this sort of hate speech or sort of aimed at certain groups. And I always go back to, hateful thoughts lead to hateful words, which then lead A las acciones de odio.

Dowd explicó en el sustituto de que en ese momento se le preguntó sobre Kirk en el aire, «lo único que se sabe en ese momento fueron disparos y aún no había informes de que Kirk era el objetivo o había recibido un disparo». Aproximadamente 90 minutos después de que Kirk recibiera un disparo y llevado al hospital, el presidente Donald Trump anunció en Truth Social que el defensor de la derecha y el líder de los Estados Unidos estaba muerto. Un sospechoso fue arrestado Viernes por la mañana.

«Dije en el momento en que necesitábamos obtener los hechos porque no tenemos idea de qué podría ser esto y que fácilmente podría ser alguien disparando un arma en el aire para celebrar el evento. Recuerde que Kirk es un defensor acérrimo de la segunda enmienda», escribió Dowd.

Dowd escribió que con sus comentarios, tenía la intención de transmitir que «estamos en un momento tóxico en Estados Unidos, a diferencia de todas las otras democracia del mundo, donde tenemos una combinación de división y acceso casi ilimitado a las armas».

«La mafia de los medios de derecha ginó, me persiguió en una gran cantidad de plataformas, y MSNBC reaccionó a esa mafia», continuó Dowd. «Aunque la mayoría de MSNBC sabía que mis palabras estaban siendo malinterpretadas, el momento de mis palabras olvidado (recuerda que dije esto antes de que alguien supiera que Kirk era un objetivo), y que me disculpé por cualquier falta de comunicación de mi parte, me terminó al final del día».

Después del despido de Dowd, los altos ejecutivos de Comcast, incluido el CEO Brian Roberts, envió un memo A todos los empleados de Comcast y NBCUniversal que llaman al «comentario inaceptable e insensible de Dowd sobre este horrible evento». Según el memorando: «Esa cobertura estaba en desacuerdo con fomentar el diálogo civil y estar dispuesto a escuchar los puntos de vista de aquellos que tienen opiniones diferentes. Deberíamos poder estar en desacuerdo, robuste y apasionadamente, pero, en última instancia, con respeto. Tenemos que hacerlo mejor».

En Sustack, Dowd escribió que todavía está «superando el shock de los últimos días» y se centra en lo que hará a continuación, lo que incluirá escribir en Sustack y hablar en otras plataformas «para abogar por encontrar formas de unir a nuestro país en torno a una visión de sentido común de ideales y valores».

«Aunque estoy deprimido y un poco desanimado en este momento, todavía tengo esperanza y fe en la mayoría de los estadounidenses que quieren y hambre de las mismas cosas que hago. Podemos hacer esto», concluyó Dowd.