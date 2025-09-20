Matthew-Aricoko fue determinado por Papua KPU como el gobernador y vicegobernador electo

PapuasiaVIVA -El par de Mathias fakiri-aryoko rumaropen fue seleccionada oficialmente como Gobernador y vicegobernador de Papua. Comisiones electorales generales (KPU) Papua, el sábado, celebró una reunión plenaria abierta con la agenda de determinación.

Matthew Faculty -aryoko rumaropen se determinó oficialmente después de la decisión del Tribunal Constitucional (MK) de fecha 17 de septiembre de 2025. La presidenta de Papua KPU, Diana Symbiak, en una reunión plenaria abierta, la pareja de candidatos para gobernador y vicegobernador número uno de Benhur Tommy -Constan Karma recibió 255,683 votos.

«Mientras que Paslon Matthew Fakhir-Ararioko Rumaropen recibió 259,817 votos», dijo Diana, según su título, el sábado 20 de septiembre de 2025.

Papua KPU en su decisión de determinar el par de candidatos número dos Matthew-Ararioko rumaropen con 259,817 votos o 50.4 por ciento del total de votos válidos como gobernador y vicegobernador de Papua elegido para el período 2025-2030.

Después de leer las actas, luego firmó los resultados de la reunión plenaria con la agenda de la determinación realizada por cuatro comisionados, a saber, Diana Simbiak, Fajar Kambon, Abdul Hadi y Amijaya Halim.

Después de la firma de las actas de la determinación, el archivo fue entregado al gobernador de Papua, MRP, el Parlamento Papúa y la parte secundaria.

El jefe del comisionado de relaciones públicas de la policía de Papua, Cahyo Sukarnito, dijo por separado que la situación de seguridad en la jurisdicción de la policía regional de Papua, especialmente la ciudad de Jayapura, estaba en una situación propicia.

«En general, la situación de seguridad en la provincia de Papua, especialmente la ciudad de Jayapura, está en una condición propicio y miembros además de asegurar que la oficina de Papua KPU también realice patrullas», dijo el comisionado Cahyo Sukarnito. (Hormiga)