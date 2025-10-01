Mattel, equipo de Amazon de la serie de televisión de acción en vivo de Shani (exclusivo)

La muñeca Shani pronto podría tener otro momento en el centro de atención.

Variedad ha aprendido exclusivamente que Mate se ha asociado con Amazon MGM Studios Desarrollar una serie de acción en vivo basada en la línea de muñecas Shani originalmente introducida en la década de 1990.

Janine Nabers está adjunta para servir como showrunner en la serie bajo su tercer acuerdo general con Amazon MGM Studios. Jennifer Breslow, jefe de televisión con guión y sin guión para Mattel Studios, supervisará el proyecto para la compañía.

El espectáculo se describe como un «drama familiar centrado en el carácter aspiracional de Shani». Si se recoge, marcaría el primer título de televisión con guión premium de Mattel.

La línea de muñecas Shani fue diseñada por Kitty Black Perkins y se estrenó originalmente en 1991 en respuesta a las afirmaciones de que las muñecas Barbie carecían de diversidad y no representaban con precisión a las personas negras. La línea Shani fue finalmente descontinuada, y Shani y las muñecas asociadas fueron absorbidas por la línea Barbie general.

La noticia de la serie de acción en vivo de Shani se produce después de que Mattel encontró un éxito increíble con la película «Barbie» protagonizada por Margot Robbie del director y coguionista Greta Gerwig. La película recaudó casi $ 1.5 mil millones en la taquilla global en 2023 y recibió ocho nominaciones a los premios de la Academia. Ganó el Oscar por la mejor canción original, ganando el premio Golden Globe en la misma categoría.

Nabers trabajó recientemente en la serie de Amazon «Swarm», que ella creó con Donald Glover. Ella y Glover fueron nominadas para un premio Emmy a la mejor escritura por una serie limitada por su trabajo en el programa. Ella y Glover anteriormente colaboraron en la exitosa serie de FX «Atlanta», con Nabers como escritor y co-productor ejecutivo en las últimas dos temporadas de la serie. Los otros créditos televisivos de Nabers incluyen la exitosa serie de HBO «Watchmen», así como programas como «Away» en Netflix y «Unreal» para Lifetime/Hulu. Nabers también es un célebre dramaturgo, que ha escrito obras como «Annie Bosh está desaparecido», «Face negro en serie» y «un oleaje en el suelo».

Ella es representada por WME, Management de Visores y Hansen Jacobson.