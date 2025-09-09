Matt Ullian nombrado vicepresidente de proyectos especiales en Penske Media Corporation

Matt Ullian ha sido nombrado vicepresidente senior de proyectos especiales en Penske Media Corporation, Variedad‘S Compañía matriz.

Bajo el papel recién creado, Ullian, con sede en Los Ángeles, asesorará la cartera de marcas de PMC sobre la estrategia general de eventos, la reserva de talentos y la curación de la lista de invitados. Informará directamente a Jay Penske, presidente, fundador y CEO de PMC.

Antes de unirse a PMC, Ullian cofundó Boldface Partners en 2019 junto con su antiguo colega de Vanity Fair Jane Sarkin. Durante su tiempo en Boldface, Ullian trabajó con clientes como Netflix, Amazon, Universal, Bloomberg, PBS, The Atlantic, Air Mail y Puck. La compañía se especializa en «fusionar el contenido editorial con el acceso al talento», según su sitio web, y trabaja para curar listas de invitados de alto perfil, producir eventos y asegurar el talento de celebridades para apariciones y campañas.

Antes de Boldface, Ullian pasó una gran parte de su carrera en Vanity Fair, donde desempeñó un papel central en la configuración de los eventos de marquesina en vivo de la revista. Estos incluyeron la fiesta Oscar de Vanity Fair, la nueva cumbre de establecimiento y la cena posterior a la cena de los corresponsales de la Casa Blanca.

PMC, fundado en 2004, es un servicio líder en medios e información especializado en eventos en vivo y contenido digital. Además de VariedadPMC supervisa Rolling Stone, The Hollywood Reporter, Billboard, Dick Clark Productions, WWD, She Media, Robb Report, Deadline, Sportico, ArtNews, Fairchild Media, Vibe, Indiewire, Artforum, Gold Derby y Luminate. En cuanto a los eventos en vivo, PMC posee los Globos de Oro, Country Music Awards (ACMS), Billboard Music Awards (BBMA), Año Nuevo Rockin ‘Eve, SXSW, American Music Awards (AMAS) y Latin Music Week.