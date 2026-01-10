Matt Rogers se disculpa por instar a los votantes a no apoyar a Jasmine Crockett

Matt Rogers se disculpó por comentarios anteriores instando a los votantes a no donar a la campaña del Senado de los Estados Unidos de la representante demócrata de Texas Jasmine Crockett, luego de que los comentarios provocaran una reacción violenta en línea.

«Hola a todos. Escucho la respuesta y me lo estoy tomando en serio, lo prometo», dijo el comediante.Los culturistas«, escribió el copresentador del podcast en su historia de Instagram el sábado. «La transparencia y la franqueza son importantes para mí, especialmente en el podcast. Soy una persona muy progresista que se preocupa profundamente por ganar estas elecciones, pero mi redacción no fue correcta. ¡Seré más reflexivo! Realmente lo prometo”.

<br />

Rogers continuó: «Tengo un gran respeto y admiración por el representante Crockett, y lamento que mis palabras hayan sugerido lo contrario. Sólo quiero que ganemos y seré mejor para encontrar formas de ayudar».

En un reciente episodio del podcast “Las Culturistas”Copresentado por Rogers y el alumno de “SNL” Bowen Yang, el dúo discutió sus puntos de vista políticos en medio del clima actual, incluidas las predicciones para las elecciones presidenciales de 2028 y el futuro del Partido Demócrata. Rogers dijo que no cree que el gobernador de California, Gavin Newsom, surja como el candidato presidencial del partido en 2028.

«Cada vez que un político lo hace demasiado obvio sobre sí mismo, ya he terminado. Y no desperdicies tu dinero enviándolo a Jasmine Crockett. No lo hagas. No lo hagas, vas a desperdiciar tu dinero», dijo Rogers, mirando a la cámara. Yang respondió: «Debo estar de acuerdo», antes de que Rogers explicara su punto momentos después.

Rogers dijo que teme que el partido pueda “fracasar al presentar lo que todos dijeron que odiaban al principio”, y describió ese escenario como la nominación de “un demócrata del establishment de California”. «No funciona», dijo.

Rogers explicó con más detalle sus pensamientos sobre Crockett y dijo en el podcast: «Permítanme calificar lo de Jasmine Crockett. Ella no va a ganar un escaño en el Senado de Texas, muchachos. Si Beto O’Rourke no pudo hacerlo, Jasmine Crockett no lo hará». Continuó: “No es nada en contra de ella, es sólo que ella es una política, en el sentido de que ya está muy bien definida, y en mi opinión vamos a necesitar a alguien que esté menos definido en este momento que surge”.

Lea la declaración de Roger en su historia de Instagram a continuación: