Matt Reeves dice que ‘The Batman 2’ villano no ha estado en una película antes

Matt Reeves está compartiendo algunos detalles nuevos sobre «The Batman Part II».

En Entrevista a la alfombra roja con Josh HorowitzReeves dijo que la muy esperada secuela se centrará más en el personaje de Bruce Wayne, ya que «el primero está tan enfocado en Batman». Reeves señaló que en películas anteriores, la historia de origen es a menudo la carne de los antecedentes de Wayne, pero con «The Batman Part II», los fanáticos verán al hombre detrás de la máscara de nuevas maneras.

«[In] Muchas de las otras películas, que me encantan, una vez que superas el cuento de origen, lo que no hicimos del todo, pero hicimos algo que se refería a sus orígenes, luego comienzas a contar la historia de la Galería Rogues y el tipo de arco de ese personaje «, dijo Reeves.» Pero nunca quise perder [Robert Pattinson] En el centro de estas historias, y eso es realmente lo que establecemos nuestro objetivo ”.

El director de «Cloverfield» explicó que el nuevo ángulo de la secuela era una consideración crucial al seleccionar el villano. Se burló de que el antagonista de «The Batman Part II» «nunca antes había hecho en una película».

Reeves y todo el campamento de DC han mantenido detalles sobre «The Batman Part II» altamente secretos. El escritor y director recientemente dijo Variedad que mantiene el guión en una «bolsa secreta» para proteger la película de las filtraciones.

«Ponemos [the script] en una bolsa secreta que literalmente tiene un bloqueo con un código «, dijo.[Pattinson] estaba en Nueva York en ese momento, y todo es de gran seguridad «.

«The Batman Part II» está listo para comenzar a filmarse en Primavera 2026 con un lanzamiento teatral proyectado en octubre de 2027.