Matt Reeves detuvo a Penguin en ‘Birds of Prey’, dice Margot Robbie

Colin Farrell Obtuvo un premio Globo de Oro y una nominación al Emmy por interpretar a Oz Cobb, también conocido como el icónico villano de Batman el pingüinoEn su serie 2024 HBO, pero el personaje casi debutó en el universo de DC años antes. La contraparte de DC de Farrell Margot Robbiequien ha interpretado a la psicótica Harley Quinn en varias películas, reveló que Penguin casi apareció como el villano principal en su película de 2020 DC «Pájaros de presa. «

Farrell y Robbie actualmente protagonizan juntos en la película del romance de fantasía «A Big Bold Beautiful Journey», y Robbie dijo a Entretenimiento semanal Ese pingüino estaba en el guión original de «Birds of Prey». Sin embargo, Matt Reevesquien dirigió y escribió «The Batman» y el ejecutivo produjo «The Penguin», impidió que «Birds Presy» usara su villano.

«El primer borrador que Christina [Hodson] escribió sobre ‘Birds of Prey’, el villano era el pingüino «, dijo Robbie a Farrell mientras hablaban con EW.» Y luego Matt Reeves dijo: «No uses el pingüino. Lo voy a usar en mi cosa. Y entonces lo cambiamos a la máscara negra «.

Ewan McGregor pasó a jugar Black Mask, otro famoso chico malo de Batman, en «Birds of Prey». Un sorprendido Farrell le preguntó a Robbie cómo estaba la versión de Penguin de Hodson en la película, y Robbie dijo que era «increíble». También dijo que todavía tiene una copia del guión original. «Probablemente esté en mi computadora», le dijo a Farrell. «Podrías leerlo».

No está claro cuándo los fanáticos de DC verán que Harley Quinn de Robbie aparece en el universo de DC reiniciado a continuación, pero se espera que Farrell repita el Penguin en «The Batman: Part II» de Reeves cuando llegue a los cines el 1 de octubre de 2027.