Matt Olson recibe la primera expulsión de su carrera por la razón más estúpida posible

En su 1,222º juego de Grandes Ligas, Bravos de Atlanta primera base Matt Olson recibió su primera expulsión. Fue expulsado por el crimen de preguntar qué había hecho mal para ser llamado. Y aparentemente «nada» es una respuesta demasiado difícil para dar.

En la sexta entrada de los Bravos 3-1 pérdida hacia Piratas de Pittsburgh Anoche, Olson estaba en el plato y golpeó una ventana emergente tan alta que puede haber bajado la nieve. Tan alto como llegó, la pelota viajó poco en cualquier otra dirección, y fue fácilmente jugable para Pirates Catcher Henry Davis en territorio de falta. Davis, sin embargo, Jeffed The Catch, que debería haberle dado a Olson un respiro.

Desafortunadamente, los árbitros de las Grandes Ligas no solo suelen ver cosas que no están allí, sino que defendiendo obstinadamente su mala vista a la empuñadura. Olson fue llamado en la jugada por el árbitro del plato Brock Ballou, a pesar de que las repeticiones se muestran claramente Todo lo que hizo fue estar allí. Para el ojo de Ballou, parece que tenía que haber una razón para que Davis dejara caer una pelota tan atrapable, por lo que se encontró una razón.

Olson no estoy seguro de lo que hizo mal

Olson se calentó, pero logró sobrevivir inicialmente ser expulsado, principalmente porque el gerente de los Bravos, Brian Snitker, cayó sobre su espada. Snitker salió volando del banquillo y se metió en el camino del árbitro (haciendo exactamente lo que Ballou aparentemente pensó que Olson le hizo a Davis). Según lo previsto, Snitker fue expulsado y Olson fue llevado, sin embargo, Olson continuó el argumento en el refugio y también fue expulsado después de la entrada.

Olson tenía todo el derecho de estar molesto, ya que la repetición demostró claramente que no se metía en el camino de Davis. Hubo contacto entre los dos, pero Davis logró, en su prisa por moverse por Olson.

El MLB propias reglas oficiales Indique lo siguiente:

6.03 Acción ilegal de masa

(a) Una masa está fuera de acción ilegal cuando: […] (3) Él interfiere con el campo o el lanzamiento del receptor saliendo de la caja del bateador o haciendo cualquier otro movimiento que dificulte el juego del receptor en la base de operaciones. (4) Lanza su bate a territorio justo o sucio y golpea a un receptor (incluido el guante del receptor) y el receptor intentaba atrapar un lanzamiento con un corredor en la base Y/o el lanzamiento fue un tercer golpe.

El jefe de la tripulación, Mark Wegner, luego explicaría el razonamiento de que Olson dio unos pasos mientras miraba la ventana emergente después de su swing. Esto es técnicamente cierto, pero ignora el hecho de que solo lo hizo después de que Davis lo había pasado, y también que Davis había golpeado a Olson para hacerlo.

A juzgar a Ballou, parece que «salir de la caja del bateador o hacer cualquier otro movimiento que dificulte el juego del receptor en la base de operaciones» incluye «estar quieto en el lugar correcto». Si se supone que no debe quedarse quieto, que es ¿Se supone que debe hacer?

¿Por qué tener razón cuando puedes parecer autorizado?

Como siempre, los árbitros de las Grandes Ligas están menos preocupados por una conversación que por ser vistos como la autoridad. No hubo discusión, consulta, cuestionamiento o contrición, solo el énfasis habitual en la firmeza que no beneficia a nadie.

El reciente Anuncio de que el sistema de desafío ABS Finalmente llegará a las grandes ligas la próxima temporada ha sido ampliamente aclamada, y con razón. Pero si bien los ABS ayudarán a remediar algunas llamadas atrozmente perdidas en la zona de strike, no hay un robot que pueda salvar a Olson del ego de un árbitro.

Solo hay un día para ir en un difícil, sin postemporada. 2025 temporada de Bravos. Que al menos salgan de eso sin estar en el extremo receptor de cualquier ridiculez vergonzosa.