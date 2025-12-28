Matt LaFleur envía un mensaje poco claro sobre el estado de Jordan Love para la semana 18 contra Vikings

Desafortunadamente para el Empacadores de Green Baysu derrota de la Semana 17 ante los Baltimore Ravens marcó su tercera derrota consecutiva. A pesar de la mala racha, Green Bay todavía está encaminado a la postemporada. La pregunta más importante ahora es si el mariscal de campo titular Jordan Love estará listo a tiempo.

Con la derrota ante Baltimore, los Packers también perdieron oficialmente el título de la división NFC Norte ante los Osos de chicago. Su destino en los playoffs está sellado como equipo comodín, ingresando a la postemporada como el séptimo sembrado en la NFC.

Dicho esto, a Green Bay todavía le queda un juego en la temporada regular antes de centrar toda su atención en los playoffs. Los Packers viajarán en la Semana 18 para enfrentar al rival de la NFC Norte, el Vikingos de Minnesota – irónicamente, el mismo equipo que ayudó a Green Bay a conseguir un lugar en los playoffs al derrotar a los Detroit Lions en la Semana 17.

Eso prepara una decisión interesante para el entrenador en jefe Matt LaFleur. Dado que el resultado del juego de la Semana 18 no tuvo impacto en la posición de postemporada de Green Bay, dejar sentado a Love podría ser la decisión sensata. Por otra parte, la decisión puede no ser opcional si Love no es autorizado a tiempo, dejando al equipo con Malik Willis por segunda semana consecutiva.

Matt LaFleur comenta sobre el estado de Jordan Love para la semana 18

Con Love perdiéndose la Semana 17 contra los Ravens, inevitablemente se le preguntó a LaFleur sobre la disponibilidad de su mariscal de campo para el final de la temporada regular después de la derrota.

Sin embargo, LaFleur no ofreció mucha claridad todavía.

«No quiero hablar demasiado pronto sobre eso. Sólo queremos que pase por el protocolo y luego tendremos que tomar una decisión», dijo LaFleur. vía Jason Hirschhorn de NFL.com.

Dado lo golpeados que han estado los Packers en la recta final, sentar a Love en la Semana 18 podría ser tanto una decisión estratégica como médica. Mientras Malik Willis ha tenido un buen desempeño en relevoAsegurar que Love esté completamente sano para la postemporada sigue siendo la máxima prioridad.

Matt LaFleur explica por qué Jordon Love se perdió la semana 17

Love fue eliminado de la derrota de la Semana 16 de Green Bay ante los Bears, una derrota en tiempo extra 22-16, lo que generó dudas sobre si podría regresar contra Baltimore.

LaFleur explicado por qué eso no sucedió.

«Creo que se siente bien físicamente, pero obviamente tienen esas medidas implementadas para proteger a nuestros jugadores, y no pasó las pruebas necesarias para aprobar el protocolo», dijo LaFleur después del partido.

Nunca fue una garantía de que Love estaría disponible contra los Ravens, dado el cronograma de recuperación típico de las conmociones cerebrales. La lesión obligó a Love a perderse su segunda apertura de temporada. Si también se pierde la Semana 18, serían seis juegos perdidos en las últimas dos temporadas debido a lesiones.

En última instancia, nada de eso importará si Love regresa sano y ayuda a frenar la racha actual de los Packers. Si bien el partido de la Semana 18 contra los Vikings no cambiará la clasificación de Green Bay en los playoffs, el impulso aún importa. Entrar a la postemporada con una potencial racha de cuatro derrotas consecutivas, con una posible quinta, sería brutal para un equipo que alguna vez fue visto como el mejor de la liga y uno de los primeros favoritos al Super Bowl.