Matt Lafleur envía un mensaje esperanzador a Micah Parsons antes de la semana 1

Las vibraciones son altas en torno al Packers de Green Bay Dirigiéndose a la campaña 2025. Después de que el equipo balanceó un intercambio de gran éxito con el Dallas Cowboys Para el apoyador superestrella Micah Parsons la semana pasada, el cielo es el límite para ellos mientras se dirigen a la nueva temporada. El entrenador en jefe Matt Lafleur lo sabe, y tendrá la tarea de liderar a los Packers en una carrera de playoffs profunda este año.

Que comienza con un enfrentamiento de la semana 1 contra otro contendiente principal en la NFC, el Leones de Detroit. Este será uno de los juegos de la semana, y será un gran juego de Stick para ambos lados. Sin embargo, el estado de Parsons para este juego está en el aire debido a una lesión en la espalda, con Lafleur proporcionando una actualización interesante sobre su estado el miércoles.

Matt Lafleur proporciona una actualización de lesiones de Micah Parsons

A principios de este verano, Parsons solicitó un intercambio de los Cowboys, ya que las negociaciones para un nuevo contrato no progresaban como esperaba. Nadie esperaba que Dallas realmente lo cambiara, pero efectivamente, lo enviaron a Green Bay a cambio de un par de selecciones de draft de primera ronda y el veterano tackle defensivo Kenny Clark.

La basura de un equipo es el tesoro de otro equipo, y los Packers inmediatamente le dieron a Parsons una gigantesca extensión de contrato de cuatro años y $ 186 millones después de negociar por él. Teniendo en cuenta cómo ha acumulado 52.5 capturas, cuatro Pro Bowl y dos selecciones de primer equipo All-Pro, y el Premio al Novato del Año de 2021 en las primeras cuatro temporadas de su carrera profesional, Parsons debería demostrar que vale la pena ese costoso precio.

El problema en la actualidad es que Parsons ha estado lidiando con una lesión en la espalda que podría obligarlo a la apertura de la temporada de Miss Green Bay. Según los informes, Parsons está haciendo todo lo que está en su poder para prepararse para este juego, y Lafleur reveló que está «esperanzado«El arma defensiva más nueva de los Packers estará en el campo el domingo.

«Está haciendo todo lo que está en su poder», dijo Lafleur al hablar con los periodistas el domingo. «Está rehabilitando mucho. Tenemos que superar un par de prácticas para ver cómo responde, para ver cómo lo hace. Pero ciertamente esperanzado (jugará el domingo)».

Los empacadores pueden necesitar Micah Parsons para vencer a los leones

Teniendo en cuenta cómo es solo el comienzo de la temporada regular, Green Bay probablemente jugará las cosas seguras con Parsons cuando llega el empuje. En el gran esquema de las cosas, prefieren tenerlo en el campo para un posible impulso de postemporada que obligarlo a jugar en el primer partido de la temporada. Sí, la emoción que rodea su llegada es emocionante, pero la nueva campaña recién está comenzando.

Si a Parsons recibe luz verde para jugar, puedes apostar a que estará en el campo, y contra una ofensiva de los Leones de alta potencia, podría ser la diferencia entre ganar y perder este juego. Todos los ojos estarán en el estado de lesiones de Parsons a medida que avanza la semana, con Lafleur y los Packers con la esperanza de que salga al campo con el resto del equipo a las 4:25 pm ET el domingo por la tarde.