Matt LaFleur de los Packers ve un problema «difícil» con Aaron Rodgers

El empacadores entrarán a su juego de la Semana 8 muy concentrados en sus propios problemas, ya sea en la cobertura de la defensa, en la línea ofensiva o en el juego aéreo de la ofensiva, o, como fue el caso la semana pasada, si el avión chárter del equipo tiene problemas mecánicos que mantienen al grupo en tierra hasta horas antes del inicio.

Con 4-1-1, los Packers son el mejor equipo de la NFC, en términos de récords, pero han tenido dificultades para jugar con el tipo de dominio que mostraron en las dos primeras semanas de la temporada, y existe la sensación de que simplemente no han logrado su ritmo. Pero con un enfrentamiento en Pittsburgh contra el Acereros y ex leyenda de los Packers Aarón Rodgers En la Semana 8, esperan limpiar eso rápidamente.

Eso se debe a que Rodgers, a pesar de tener 42 años, tiene a los Steelers 4-2 y ha lanzado para 1,270 yardas, 14 touchdowns y cinco intercepciones en seis juegos. Matt LaFleur, quien trabajó con Rodgers como entrenador en jefe durante cuatro temporadas antes de su partida, dijo que su equipo necesitará estar listo.

Dijo LaFleur el miércoles antes del entrenamiento: «Parece que todavía puede hacer cualquier cosa. Es sorprendente para un hombre tan viejo que todavía se mueva bastante bien también».

Los Packers no tienen secretos con Aaron Rodgers

LaFleur lamentó que será difícil defender a Rodgers porque conoce muy bien al equipo y sus tendencias. Los Packers han pasado por coordinadores defensivos desde que Rodgers estuvo en la ciudad, pero LaFleur dijo que será un desafío asegurarse de que Rodgers no esté un paso por delante de ellos.

«Es realmente, realmente, muy difícil» LaFleur dijo. «La mejor manera de vencer a un mariscal de campo es ponerlo boca arriba. Les digo a nuestros muchachos todo el tiempo que es difícil lanzar cuando estás boca arriba. Por lo tanto, nuestra presión sobre el pasador tendrá que ser precisa, tendremos que hacer algunas cosas en nuestras coberturas y, a veces, tienes que batear en términos de lo que estás llamando versus lo que ellos están llamando».

Los empacadores deben tener cuidado con la capacidad de correr

La movilidad de Rodgers es un problema. Ha sido capturado sólo nueve veces en seis partidos, un tasa de despidos del 4,97%el segundo más bajo de su carrera. Los Packers se beneficiaron de la elusividad de Rodgers cuando estaba en Green Bay, pero ahora está combinando eso con más inteligencia.

«Si le das algo de espacio, aprovechará todas las alertas de carrera que tendrán», dijo LaFleur. «Dispara, lo hemos visto durante años. Su habilidad para sacar el balón de sus manos es tan rápida y precisa que les permite a esos muchachos correr tras la atrapada».

Aaron Rodgers-Matt LaFleur ‘Una colaboración realmente buena’

Aún así, LaFleur dijo que estará feliz de ver a Rodgers, incluso con el uniforme de otro equipo. Rodgers estará bien concentrado en conseguir la victoria, porque los Packers son el único equipo de la liga que nunca ha vencido; de hecho, no ha jugado contra Green Bay.

Pero LaFleur dijo que recordará con cariño haber trabajado con Rodgers.

«Fue una colaboración realmente buena. Obviamente, llegas con algunas ideas de cómo quieres hacer las cosas y luego te relacionas con un tipo como él y aprendes algunas otras cosas», dijo.

«Una de las cosas que hace tan bien como cualquiera en el juego es lo importante que es el uso de la cadencia. No ha habido nadie como él en la historia del juego, sólo su capacidad para conseguir jugadas libres. Sé que es sólo un pequeño ejemplo. Pero no voy a entrar aquí y decir: ‘Oye, así es como vamos a hacer esto’, cuando ya lo hace a un nivel realmente alto.

«Así que hubo mucho toma y daca con respecto a lo que íbamos a hacer ofensivamente. Y simplemente trabajando en ese proceso. Y la única manera de hacerlo es simplemente pasar mucho tiempo juntos y finalmente llegamos a un lugar realmente bueno».