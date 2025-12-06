Matt LaFleur de los Packers responde a los comentarios de ‘falta de respeto’ de Micah Parsons

El Empacadores de Green Bay Se dirigen posiblemente al juego más importante de la temporada 2025 de la NFL para la histórica franquicia, ya que se enfrentarán al rival de la división. Osos de chicago el domingo en Lambeau Field.

Los Packers se enfrentarán a los Bears dos veces durante las próximas tres semanas, con el título de la división NFC Norte potencialmente en juego. Green Bay está detrás de Chicago en la clasificación divisional, con un récord de 8-3-1, mientras que Caleb Williams y compañía están en la cima con 9-3 y tienen una racha de cinco victorias consecutivas.

Además de que la corona divisional probablemente esté en juego en los próximos dos juegos entre estos dos equipos, el apoyador superestrella Mica Parsons Agitó la olla con algunos comentarios controvertidos sobre los Bears antes del choque del domingo en Green Bay.

Micah Parsons de los Packers revela por qué no le gustan los Bears

Parsons no se contuvo a principios de esta semana cuando explicó por qué no le gustan los Bears, a través de Ryan Wood de USA Today.

A Micah Parsons no le gustan los Bears, pero no se trata de rivalidad. Tampoco es nada personal. Para Parsons, es una cuestión de respeto. «Sabes cómo ganarte el respeto de alguien es darle una paliza».

«Las rivalidades son para la gente. Es para los fanáticos», dijo Micah Parsons. «Para mí, se trata simplemente de salir y dominar. Simplemente no me gustan porque veo la falta de respeto… Juego por respeto. Sabes, cómo ganarte el respeto de alguien es vencer al rival». [expletive] fuera de ellos”.

“El respeto es algo que se gana y esta gente quiere venir aquí y quiere ganarnos en nuestra casa”, dijo Parsons. «Eventualmente tenemos que ir allí. Si alguien viene [expletive] en tu césped, ¿qué dirías? Es una cuestión de respeto, especialmente perder un par de partidos en casa y la forma en que los perdimos. Tenemos que unirnos como defensa para recuperar nuestro respeto”.

Es probable que los comentarios de Parsons provoquen una respuesta de los Bears antes de este enfrentamiento divisional en Green Bay, ya que proporcionarán al equipo una motivación adicional, que podría afectar el resultado del juego.

Matt LaFleur de los Packers reacciona a los comentarios de Micah Parsons

Lo último que un entrenador en jefe NFL Lo que quiere que hagan sus jugadores es darle a un oponente, especialmente a un rival de división, más combustible antes del que quizás sea el partido más importante de la temporada. Sin embargo, el entrenador en jefe de los Packers, Matt LaFleur, no parece estar molesto por los comentarios de Parsons sobre los Bears antes del enfrentamiento de la Semana 14 contra Chicago.

LaFleur habló con los medios el viernes y compartió su opinión sobre los comentarios de Parsons sobre la supuesta falta de respeto de los Bears.

«Creo que todo lo que hay que hacer es observar cómo la gente lo defiende», dijo LaFleur sobre Parsons. «Me encanta que siempre esté tratando de luchar por el tipo de jugador que es y que es capaz de ser, pero yo diría que observa las ofensivas contrarias y cómo planean su juego contra él, cuando a veces no solo hay dos muchachos sino la atención de un tercer muchacho sobre él. Creo que definitivamente se ha ganado ese respeto a lo largo de la liga, pero eso es algo que debes continuar ganándote cada vez que sales.

«Me encanta la mentalidad que tiene cuando ataca el campo».

Durante la primera temporada de Parsons con los Packers, el apoyador veterano registró 18 tacleadas en solitario, 12,5 capturas (tercero en la NFL) y un balón suelto forzado.

No hay duda de que ha tenido un impacto considerable en el lado defensivo del fútbol de los Packers y probablemente continuará haciéndolo de cara a este choque divisional contra los Bears.