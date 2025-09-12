Matt Lafleur confirma lo peor para el receptor después de una lesión en el juego

El Packers de Green Bay tuvo otra fuerte victoria en la semana 2, ya que derribaron el Comandantes de Washington en una victoria de 27-18 en Lambeau Field.

En medio de lo que había buenas pantallas en ambos lados de la pelota, vino lo que parecía una lesión desagradable para el receptor abierto, Jayden Reedquien agarró su hombro con dolor después de aterrizar sobre él mientras transportaba en un touchdown de Amor Jordan; Un touchdown que finalmente fue devuelto por una penalización de retención sobre el novato, Anthony Belton.

El brazo derecho de Reed era Visto en una hondaPor informes, ya que no regresó al juego.

Y parece que una lesión que los Packers y los fanáticos esperaban que no fuera, lamentablemente, haber llegado a pasar, como el entrenador en jefe, Matt Lafleur, reveló el jueves por la noche después del juego que Reed se había roto la clavícula.

«Desafortunadamente, se perderá mucho tiempo», dijo La Fleur cuando se le preguntó sobre una actualización de Reed, «se rompió la clavícula, por lo que estará deprimido por bastante tiempo. Veremos qué tan rápido puede recuperarse y sanar. Ciertamente esperaría que volviera en algún momento de esta temporada».

Ian Rapoport informa que la cifra exacta podría, al final optimista, parecer un despido de 6-8 ocho semanas, lo que permite a Reed regresar para la segunda mitad de la temporada regular.

¿Cómo afectará esto a la ofensiva de los Packers en el futuro?

En su prensador, Lafleur enfatizó cómo se extrañaría Reed en el campo y en el grupo.

«Obviamente, es un gran golpe para nosotros», continuó Lafleur, «es un tipo que es un catalizador para nuestra ofensiva, y nuestro equipo de fútbol con bastante frecuencia. La energía que trae; es un Dawg. Sale y va a competir, y juega duro, físico. Y él es un jugador».

A pesar de esto, el entrenador en jefe de séptimo año de los Packers permanece contento con las opciones ofensivas de los Packers, incluso con Reed cayendo.

«Afortunadamente para nosotros, siento que tenemos una habitación de receptor bastante profunda y bastante profunda y habrá oportunidades allí para que otros tipos intensifiquen y aprovechen».

¿Quién será los principales candidatos para tomar el lugar de Reed?

Según lo aludido por Lafleur, el cuerpo receptor es lo suficientemente fuerte en Green Bay para resistir la tormenta de una lesión como esta.

Dontayvion Wicks es el candidato obvio que ingrese a la alineación inicial, después de atrapar 4 pases para 44 yardas, más que cualquier otro receptor abierto el jueves.

El novato en tercer ronda, la tercera ronda, Savion WilliamsTambién podría ser un candidato para obtener instantáneas más ofensivas junto con la selección de la primera ronda de 2025, Matthew Goldeny de cuarto año. Romeo DoubsHabiendo mostrado su explosividad con dos fuertes jugadas por tierra en el suelo.

Pero el candidato por el que el equipo estará más entusiasmado es el regreso de Christian Watson¿Quién podría volver con el equipo y listo para la acción? Ya en octubreAunque no estará disponible para los Packers en el futuro inmediato.

Por ahora, GB puede permanecer contento con su desempeño esta noche, y pueden averiguar quién será el próximo hombre en la ofensiva en los próximos días.