Matt Frucci toma riendas de ‘NBC Nightly News’ como productor ejecutivo

Matt Frucci tomará las riendas de «NBC Noche nocturnas«Como su nuevo productor ejecutivo, un cambio que generalmente se produce cada vez que una noticia programa las tareas de las tareas de un nuevo ancla. Tom Llamas tomó las riendas del programa de Lester Holt en junio.

Frucci, que había sido productor ejecutivo de «Top Story», un programa de llamas también ancla que se convierte en Noticias de NBC Ahora el servicio continuará sus deberes allí, según Janelle Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de programación de NBC News. Tomará una posición que anteriormente había sido ocupada por Meghan Rafferty, quien dejó el papel de un puesto en Versant como vicepresidente de estándares de noticias. Versant, el padre de MSNBC y CNBC, será escindido de NBCUniversal tan pronto como finales de 2025.

«Matt conoce a ‘Nightly’ por dentro y por fuera. Como EP de las ediciones de fin de semana durante más de seis años, llevó al espectáculo a múltiples victorias en la temporada», dijo Rodríguez a los empleados en un memorando el lunes. «También ha servido como EP para innumerables especiales de horario estelar de NBC News y cobertura de noticias de última hora, incluidos los informes ganadores del Emmy del 6 de enero Attack contra el Capitolio de los Estados Unidos».

Frucci se unió a NBC News en 2016. Anteriormente había trabajado en CNN, donde ayudó a desarrollar «el líder con Jake Tapper» y lanzar una edición de CNN’s Morning Show, entonces conocida como «New Day». Frucci comenzó su carrera como asistente de escritorio en ABC News, y pasaría casi una década en la salida respaldada por Disney.

Ben Mayer continuará como productor de transmisión senior de «Nightly».

Se espera que Frucci comience sus nuevas tareas el 6 de octubre.