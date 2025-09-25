Matt Dillon lidera la película Stark y Stagy de Claire Denis

La cerca El título no es terriblemente imponente: un borde de alambre utilitario, estándar, fácil de doblar o descomponerse, y no brinda protección contra los ojos externos. Pero es el símbolo más pesado de muchos en Claire DenisLa nueva película nueva y franca, una barrera entre los que tienen y los que no tienen tan fijos y obstinados como los dos hombres a ambos lados, y las sociedades tensamente opuestas que representan. En el interior están los extraños, los intrusos occidentales blancos que hacen posibles intrusos de aquellos cuyas tierras han pisado y construido: «un sitio de construcción en África occidental», como declara una tarjeta de título de apertura. Muchas cosas son simples en «The Fence», un trabajo inusualmente afilado y retórico de este cineasta típicamente elíptico y sensual, pero la rabia que se hincha debajo de su superficie fija y moderna no lo es.

Por mucho que «la cerca» represente una partida para el director en algunos sentidos, es su primera adaptación en la etapa, para una cosa, y hace un intento escaso de ocultar esas raíces, en otras es una especie de regreso a casa. Por primera vez desde el inmaculado «material blanco» de 2009, Denis regresa al continente que dio forma a su infancia, como hija de un funcionario francés estacionado en múltiples territorios de África Occidental, y es tejida a través de su filmografía, de la nostalgia colonialista de púas de su primer «Chocolat» a través del revisionista de la legisladora, el sueño de la fiebre de «Beau Travail». Y ella también regresa al acumulable actor de Marfil Isaach de Bankolé, una presencia recurrente en su oeuvre de su debut, cuyo potente minimalismo de firma como intérprete presta «la cerca» tanto su humanidad como su misterio inquietante.

Estamos en el mismo terreno poscolonial contemporáneo y no identificado como «material blanco», aunque un tramo más plano y sediento, donde los colonos blancos o desarrolladores han superado una bienvenida que nunca se les extendió en primer lugar. Un patrón de contención de fricción largo y friccional se está erizando en algo más violento, aunque la cerca se destaca por ahora. Rodea un sitio de construcción privado, de un propósito poco claro, más allá de recubrir los bolsillos occidentales, presidido por el hastiado capataz estadounidense Horn (Matt Dillon) con su graduado de ingeniería británico adjunto y de cabeza caliente Cal (Tom Blyth), y tripulado por aldeanos locales de lealtad comprensiblemente dudosa.

Al comienzo de una narración estrictamente contenida que abarca menos de 24 horas, uno de estos trabajadores acaba de ser asesinado, en lo que Horn afirma fue un desafortunado accidente del sitio. Esa noche, el hermano del hombre muerto Alboury (de Bankolé) aparece para recoger el cuerpo y llevarlo a casa. Es una solicitud simple que Horn es sospechosamente detectado de otorgar, en su lugar, invita a Alboury dentro del complejo para una bebida conciliadora. El visitante lo rechazó cortés pero firmemente, sobría y un poco surrealmente vestida con una demanda prístina de tiza por cortesía de los socios productores de Saint Laurent, que anuncia su intención de pararse implacablemente de su lado hasta que se cumplan sus demandas. Un hombre no será trasladado físicamente, el otro no emocionalmente; El pulido suave y estoico de De Bankolé y la bruscante y espiral bravuconería de Dillon también están en desacuerdo.

Es un destacado enfrentamiento, plagado de acusaciones y hostilidades tácitas, que podría ser alegóricamente para cualquier cantidad de injusticias raciales y desigualdades aún persistentes de los días de la ocupación colonial. El guión de Denis, coescrito con Andrew Litvack y Suzanne Lindon, está adaptado de «Black Battles With Dogs», una obra de 1979 del francés Bernard-Marie Koltès, y a pesar de la presencia de un teléfono inteligente (castrado por una falta de señal), la película podría estar más o menos en cualquier punto en el último centro: lo que sea que se sienta un teléfono inteligente aquí el resultado de un resultado profundo de la señal). derecho. (Cal se introduce cantando junto a «Beds Are Burning», el himno de los derechos de la tierra indígena de los rockeros australianos de aceite de medianoche, ya que acelera imprudentemente a través de la veleta en su camioneta, no una de las cajas de agujas más sutiles de Denis, aunque la resonancia parece perdida en él).

Presentados por Denis, DP Eric Gautier y el editor Guy Lecorne como una volea de disparo reverso de disparo de disparo medido y poco iluminado, la conversación mutuamente inquebrantable de los dos hombres es descaradamente arraigada en el escenario, pero también un estancamiento psicológico extrañamente convincente. Denis no parece completamente en casa con material tan rígidamente verbal, y las actuaciones a su vez a su vez se dirigen incertialmente: Dillon, mientras que una presencia acertadamente extraña en este entorno severo, a veces parece aún más fuera de lugar de lo que se supone que Horn debe, a la deriva en un mar de diálogo muy escrito.

Sin embargo, un dinamismo volátil y contradictorio en la película proviene de las estrellas de Rising Brit Blyth y Mia McKenna-BruceAmbos excelentes, con este último, sorprendente, pero más efectivamente, como la nueva novia mal coincidente de Horn, Leonie, mucho más joven. Recién salido del avión desde Londres con tacones de tiras desesperados y sin preparación para el campo de batalla tácito en el que está tropezando, está ubicada en el modo de combate temprano por la calculadora y bebida cuando la recoge del aeródromo local e instantáneamente la antagoniza.

Pero también sentimos el deseo irritable allí, cargando y complicando esta configuración austera y combinando inquietud con lo que puede o no ser señales raras incipientes en otros lugares. De repente, entonces, estamos en el terreno de Denis más familiarmente febril, y aunque el puntaje escondido esperado de sus colaboradores de mucho tiempo Tindersticks solo puede ir muy tarde en estos silenciosos procedimientos en silencio y ecoy, ningún otro cineasta podría retorcer más sudor cinemato

Tanto algo viejo de ella como algo un poco nuevo, «The Fence» no es un gran trabajo de Denis: su equipo cambia del arco, la parábola teatral a la pieza de humor flexible no son suaves. Pero te aleja constantemente, como ese gusano de Kylie, solo para un efecto más grave. «Es muy irreal aquí», dice Leonie, solo unas pocas horas en su Odisea africana, su mirada todavía se llenó con el miedo y el ensueño de un extraño. «Es muy real, ya verás», la corrige Cal. «La cerca», consciente de su propia perspectiva intrusiva, ocasionalmente se distrae por el mundo sensual, pero en su mayoría busca deromantizar sin rodeos todo ese calor y polvo.