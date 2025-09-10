Matt Damon y Ben Affleck Star en Netflix Thriller

Netflix ha lanzado el trailer de «The Rip», un nuevo thriller de crimen protagonizado por colaboradores y BFF de Hollywood Matt Damon y Ben Affleck.

La logline oficial de la película dice: «Al descubrir millones en efectivo en una casa de altura abandonada, la confianza entre un equipo de policías de Miami comienza a deshilacharse. A medida que las fuerzas externas aprenden sobre el tamaño de la convulsión, todo se cuestiona, incluido en quién pueden confiar».

Junto a Damon y Affleck, «The Rip» está protagonizada por Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Sasha Calle, Nérstor Carbonell, Lina Esco, Scott Adkins y Kyle Chandler. Joe Carnahan se desempeña como escritor y director.

En una entrevista con TudumCarnahan dijo que «The Rip» nació de un amor por las películas de acción de los años 70 y una experiencia con un amigo cercano que trabajó en narcóticos para el Miami-Dade PD.

«‘The Rip’ salió de una experiencia profundamente personal que pasó mi amigo, tanto como padre como jefe de narcóticos tácticos para el Departamento de Policía de Miami-Dade», dijo Carnahan. «Está inspirado en parte por su vida y luego, por mi amor perdurable por los clásicos thrillers de la policía de los 70 que realmente valoraron el personaje y las relaciones interpersonales y se convirtieron en piedras de toque de esa época, películas como ‘Serpico’ y ‘Prince of the City’ y más recientemente, el» calor «de Michael Mann».

Affleck y Damon sirven como productores bajo su banner cofundado de Equity Equity Banner. Dani Bernfeld y Luciana Damon también producen. Los productores ejecutivos incluyen Kevin Halloran y Michael Joe. Michael McGrale y Sasha Veneziano coproducen, mientras que Gage Hanlon Associate se produce.

«The Rip» llega a Netflix el 16 de enero de 2026. Mira el trailer a continuación.