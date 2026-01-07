Matt Damon dice que la pérdida de peso de ‘La Odisea’ lo llevó a 167 libras

Matt Damon apareció en el último episodio del podcast “New Heights” y reveló que redujo mucho su peso durante Cristóbal Nolan‘s «La odisea» que en un momento durante el rodaje pesaba tanto como en la escuela secundaria. Damon se reúne con Nolan después de «Interstellar» y «Oppenheimer» para liderar la película de aventuras épicas como Odiseo.

«Tuve una barba como la tuya durante un año», le dijo Damon al copresentador del podcast Jason Kelce (vía Semanal de entretenimiento). “Estaba en muy buena forma y perdí mucho peso. [Nolan] Me quería delgado pero fuerte. Sólo por esta otra cosa que hice con mi médico, dejé de comer gluten. Solía ​​caminar entre 185 y 200, e hice toda la película en 167. Y no he sido tan liviano desde la secundaria. Así que fue mucho entrenamiento y una dieta muy estricta”.

Está muy lejos de cuando Damon tuvo que aumentar de peso para sus personajes. El nominado al Oscar ganó 30 libras por “The Informant” de 2009 “comiendo como loco y bebiendo cerveza oscura”, le dijo a EW en ese momento. «Entre comidas en el set, comía una comida de valor número uno en McDonald’s y luego Doritos encima. Fue un paraíso absoluto».

Ampliando “La Odisea”, Damon se maravilló de cómo Nolan logró la hazaña de hacer el primer largometraje de Hollywood filmado íntegramente con cámaras Imax.

«Las cámaras Imax son muy ruidosas. Suena como una licuadora, como una Cuisinart en tu cara cuando la cámara está cerca de ti. Así que nunca ha habido estos diálogos. [scenes in Imax]», dijo Damon. «No podríamos tener esta conversación con una cámara Imax normal porque no podrías escucharnos. Construyeron esta cosa gigante alrededor del Imax para esas escenas de diálogo y un sistema de espejos para que tu línea de visión estuviera cerca de la cámara y pudieras hablar con el otro actor. La cantidad de trabajo que se requirió para descubrir cómo hacer [that]¡Porque quería hacer 100 por ciento Imax y lo logró!

El director de fotografía de “La Odisea”, Hoyte van Hoytema, reveló previamente revista imperio que filmó imágenes de prueba Imax de un niño leyendo la letra de “Sound And Vision” de David Bowie para demostrar si las cámaras de película Imax eran lo suficientemente avanzadas para grabar diálogos. Se creó una nueva carcasa de película Imax llamada «dirigible» para reducir significativamente el ruido que producen las cámaras Imax.

«El sistema dirigible cambia las reglas del juego», dijo Nolan a Empire. “Puedes estar disparando a un pie de [an actor’s] cara mientras susurran y obtienen un sonido utilizable. Lo que eso abre son momentos íntimos de actuación en el formato más hermoso del mundo”.

Damon filmó “La Odisea” alrededor del mundo en locaciones como Grecia, Islandia y Marruecos y dijo que estaba sorprendido por el alcance de las ambiciones de Nolan en locaciones.

«Llegábamos allí y yo simplemente comenzaba a reír», dijo Damon. «Yo decía: ‘¡Nadie tiene por qué filmar aquí! Por supuesto que quiere filmar aquí. Eso deja huellas’. Tiene un gran equipo. Su equipo es tan rudo. Y todos aprovecharon al máximo esa película y logramos todos nuestros días. De hecho, terminamos antes de lo previsto. Fue una experiencia increíble”.

“The Odyssey” se estrena en cines el 17 de julio. Mire la entrevista completa de Damon en el podcast “New Heights” en el video a continuación.