Matt Damon actúa más con Ben Affleck después de llorar por la ruptura de los Beatles

Matt Damon y Ben Affleck Han hecho tres películas juntas en cuatro años: «The Last Duel», «Air» y «El rasgón. » En una nueva entrevista con Revista GQLos ganadores del Oscar amigos y «Good Will Hunting» dijeron que no tienen planes de dejar de trabajar juntos. Damon dijo que le di cuenta de que necesitaba seguir haciendo películas con Affleck después de ver el documental de los Beatles 2021 de Peter Jackson «Get Back», que termina en una tarjeta de título final que dice que la banda nunca volvió a funcionar junta. Damon tenía lágrimas en los ojos e inmediatamente pensó en Affleck.

«¿A quién le importa si saturamos el mercado con las películas en las que ambos estamos?» Dijo Damon. «Estamos locos si no aprovechamos el hecho de que ambos todavía estamos aquí y podemos hacer esto».

«Cada vez que actúo con Matt es una experiencia humillante porque aprendo a apreciar aún más cuán bueno es un actor», agregó Affleck a GQ «Él es tan discreto, tan real y tan honesto: es el opuesto de una actuación de ‘standy’, y creo que lo que hace es más difícil. Cuando conoces a alguien, siempre que he conocido a Matt, desarrollas un buen sentido de lo real y lo que no es y es casi imposible de atrapar. Es algo que admiro profundamente sobre él.

Las carreras de Damon y Affleck siempre se han entrelazado, desde sus primeros días actuando juntos en películas de Kevin Smith como «Chasing Amy» y «Dogma» hasta su victoria conjunta en el Oscar por escribir el guión para «Good Will Hunting». Pero están colaborando en estos días como nunca antes a través de sus artistas Banner de producción de capital. Su nuevo proyecto, el thriller de crimen dirigido por Joe Carnahan «The Rip», se convierte exclusivamente en Netflix en 2026.

Affleck revelado a Entretenimiento semanal Hace unos años, fue Damon quien ayudó a recuperar su carrera después de que Affleck llegó a un fondo de rock con «Justice League». Damon fue «una influencia principal» en la decisión de su amigo de dibujar una línea en la arena cuando se trataba de los tipos de partes que iba a abordar.

«Quiero hacer las cosas que me traerían alegría. Luego fuimos e hicimos ‘último duelo’ y me divertí todos los días en esta película», dijo Affleck en ese momento. «No era la estrella, no era agradable. Era un villano. No era todas las cosas que pensaba que se suponía que debía ser cuando comencé y, sin embargo, fue una experiencia maravillosa. Y todo fue todo lo que venía que no estaba persiguiendo».

Dirigirse a Revista GQ Sitio web para leer la última entrevista de Affleck y Damon en su totalidad.